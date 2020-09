In den USA die Zukunft sortieren

Kalthof. Mia Hohmann verabschiedet sich mit einem fulminanten Konzert vom Iserlohner Publikum.

Abschied nehmen hieß es für das Iserlohner Ausnahmetalent Mia Hohmann mit einem Abschlusskonzert in der Jakobuskirche in Kalthof. Damit verbunden war ihr Dank an alle Förderer, Wegbegleiter, Lehrer, Freunde und insbesondere an ihre Eltern. Die bisher erfolgreichste Schülerin der Musikschule Iserlohn bei „Jugend Musiziert“ hat gerade ihr Abitur am Stenner-Gymnasium abgelegt und freut sich sehr auf ein Jahr als Au-pair in Amerika.

Alles fing mit musikalischer Früherziehung in der Musikschule Iserlohn an. Mit vier Jahren bekam sie dort Unterricht im Fach Blockflöte, im fünften Lebensjahr kam Violine bei Edyta Pietrasch-Szysko und vier Jahre später Klavierunterricht bei Peter Jakob hinzu. Die Aufnahme in die Blockflötenklasse von Gudula Rosa an der Westfälischen Schule für Musik in Münster im Jahr 2014 war der Startschuss für ihre weitere instrumentale Entwicklung durch den Kontakt mit herausragenden Instrumentalpädagogen gegeben.

In Münster Kontakt zu hochbegabten Gleichaltrigen

In der Jugendakademie Münster traf sie auf ebenfalls musikalisch hochbegabte Gleichaltrige, machte mit ihnen, so zum Beispiel im Blockflötentrio „Amiro“ und dem Jungen Westfälischen Barockensemble, wertvolle Erfahrungen im Ensemblespiel, konzertierte national und international und beendete sowohl solistisch als auch mit diesen Ensembles zahlreiche Wettbewerbe als Preisträgerin.

Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnte nur ein Teil ihrer bisherigen Weggefährten zu Mia Hohmanns Abschlusskonzert eingeladen werden. Sie erlebten „auf Abstand“ jedoch ein gut einstündiges fulminantes Konzert, das stilistisch sehr breitgefächert war und die vielfältigen instrumentalen Talente dieser erst 17 Jahre jungen Musikerin perfekt zur Geltung brachte: auf der Geige virtuos, kraftvoll aber auch einfühlsam im Konzert E-moll von Mendelssohn (Klavierbegleitung: Joanna Mikolajczyk), auf dem Klavier solistisch mit einem Bach-Präludium, dann aber auch sehr ausdrucksstark mit einem eleganten Salonstück von Poulenc.

In Laienkreisen wird die Blockflöte zu Unrecht immer noch etwas geringschätzig als eher pädagogisches Schulinstrument abgetan, unter den Fingern von Mia Hohmann wird jedoch beim Spiel sowohl mit Sopranino, Sopranblockflöte, als auch mit den diversen Flöten der tieferen Lagen sehr schnell klar, welche Virtuosität, welche musikalische Gestaltungs- und Aussagekraft in diesen Instrumenten steckt – wenn man sie denn derart perfekt beherrscht wie Mia Hohmann. Sowohl in den barocken Werken aber gerade auch beim zeitgenössischen „Borakalano“ von Sören Sieg springt ihre enorme Spielfreude nicht nur auf ihre Mitstreiter vom „Trio Amiro“ und dem Westfälischen Barockensemble, sondern auf alle Zuhörer sofort über.

Beruflich lieber Psychologie statt Musik

„Das Zusammenspiel macht mir am meisten Spaß“, sagt Mia Hohmann. Das routinierte Miteinander und die perfekte Abstimmung der Ensemblemitglieder untereinander machen dies mehr als deutlich.

Ein derartiges musikalisches Ausnahmetalent muss ja wohl Musik studieren – sollte man meinen. So einfach ist das aber nicht: Mia möchte entweder Psychologie oder aber Musik/Englisch auf Lehramt studieren. Um dieser Entscheidung noch etwas Zeit zu geben und durch etwas mehr Lebenserfahrung zu stützen, geht es im Oktober zunächst für ein Jahr nach Amerika, als Au-pair in eine Familie mit drei Kindern.

Die Ausnahmegenehmigung zur Einreise ist zwar bereits erteilt, die schriftliche Bestätigung des Konsulats wird jedoch noch erwartet. Ob ihr bei der derzeitigen Situation in den USA nicht etwas mulmig ist? „Ja schon“, gesteht Mia Hohmann gegenüber der Heimatzeitung. „Allerdings hat der Staat Oregon an der Westküste sehr strenge Coronaregeln, und die Familie wohnt sehr ländlich.“ Auf jeden Fall werden die Blockflöten eingepackt, ein Klavier steht dort zur Verfügung.

Dass die Musik in ihrem Leben weiterhin eine bedeutende Rolle spielen wird, ist selbstverständlich. „Musik bedeutet mir doch zu viel.“ Somit bleibt die Hoffnung, dass auch in Iserlohn in Zukunft immer wieder einmal Kostproben ihres Talents zu hören sein werden.