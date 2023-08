In der Innenstadt von Iserlohn geht es heiß zu

Die Karte zur bodennahen Lufttemperatur in Iserlohn zeigt deutlich: Im Stadtzentrum, abzulesen an der roten und violetten Einfärbung, ist es am heißesten. Am kühlsten bleibt es in den grün und blau gefärbten Gebieten.

Iserlohn. Ein Klimatologe hat die Wetter-Verhältnisse und deren Folgen für Iserlohn untersucht. Das sind seine Ergebnisse.

Hotspot Innenstadt: Im Stadtzentrum von Iserlohn wird es am heißesten. Die durchschnittliche Temperatur an heißen Tagen liegt dort bei 31,6 Grad. Und es wird kontinuierlich wärmer. Das sind die Ergebnisse einer Klima-Untersuchung für Iserlohn, die das Planungsbüro Burghardt und Partner aus Kassel im Auftrag der Stadt gemacht hat.

Erste Ergebnisse dieser Stadtklimaanalyse (SKA) stellte Landschaftsplaner und Klimatologe René Burghardt am Donnerstagabend im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz vor. Der Experte hat das Stadtgebiet auf Faktoren untersucht, die das Klima beeinflussen, also sich die Windverhältnisse, die Niederschläge und die Temperaturen und ihre Entwicklung angeschaut. Die Werte, die er dabei ermittelt hat, lösen Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Iserlohn aus dem Jahr 1996 ab, mit denen die Stadtverwaltung bislang gearbeitet hat.

„Damit haben wir eine neue Grundlage an Daten, die bei jeder Planung und bei jedem Bauvorhaben zu Hilfe genommen werden“, ordnete Stadtbaurat Thorsten Grote die SKA ein und nannte die Analyse ein „Planungsinstrument“.

Der Regen in Frühjahr wird weniger

Die bisher wesentlichen Ergebnisse der SKA zeigen: Im Stadtkern von Iserlohn wird es am heißesten. Betroffen ist das Gebiet innerhalb von Theodor-Heuss-Ring im Norden, Mendener/Friedrichstraße im Osten, Hohler Weg/Altstadt im Süden und Kurt-Schumacher-Ring im Westen. Dort liegt die Temperatur an heißen Tagen mit durchschnittlich 31,6 Grad am höchsten. Es gibt dort wenig Vegetation, viele versiegelte Flächen und Gebäude. Und: „Der Bereich ist schlecht durchlüftet“, stellte René Burghardt fest. Je weiter es in die Außenbezirke geht und je mehr Vegetation vorhanden ist, desto kühler bleibt es.

Aus der Auswertung und im Vergleich mit Wetterdaten aus den zurückliegenden 30 Jahren lassen sich in der SKA auch klare Entwicklungen für Iserlohn ablesen:

Die Anzahl der meteorologischen Sommertage mit mehr als 25 Grad hat pro Jahr seit 1997 „kontinuierlich zugenommen“. Das ist nur ein Merkmal, aus dem sich ein Klimawandel ablesen lassen kann. Denn: Auch die Jahresdurchschnittstemperaturen haben beständig zugenommen.

Ein besonderes Phänomen: Die erste Jahreshälfte wird immer wärmer. Von August bis Dezember ist der Anstieg der Durchschnittstemperatur weniger ausgeprägt.

An Niederschlägen fallen in Iserlohn durchschnittlich im Jahr rund 1000 Millimeter; damit liegt die Waldstadt über dem Bundesdurchschnitt von 791 Millimetern. „Die Gesamtmenge an Niederschlag ändert sich kaum“, hat Burghardt im Vergleich der Mittelwerte festgestellt, aber: Die Monate März, April und Mai werden immer trockener, dafür nehmen die Niederschläge im Herbst zu. „Dabei braucht die Vegetation gerade im Frühjahr ausreichend Regen“, stellte René Burghardt heraus.

Die Klimadaten hat das Büro Burghardt für das gesamte Stadtgebiet erhoben. „Es ist eine Karte ohne weiße Flecken“, sagte Burghardt. Sein Büro arbeite derzeit an der Endfassung der SKA; Stadtbaurat Grote geht davon aus, dass die vollständige Analyse in „zwei bis drei Monaten“ im Rathaus vorliegt.

