Musik In der Sendung „Jah Lion“ geht’s heute um Bob Marley

Iserlohn. In der Reggae-Sendung „Jah Lion“ blickt Moderator Stefan Schmidt diesmal auf den Geburtstag von Bob Marley.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In der Sendung „Jah Lion“ geht’s heute um Bob Marley

Der „King of Reggae“, wie ihn viele seiner Fans nennen, wäre am 6. Februar 75 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass werden noch einmal die wichtigsten Stationen seines kurzen Lebens präsentiert. Außerdem stellt „Jah Lion“ einige neue Reggae-CDs vor. Veranstaltungshinweise runden die Sendung ab, die am heutigen Montag ab 21.04 Uhr auf den Frequenzen von Radio MK und unter www.radio-iserlohn.de ausgestrahlt wird.