In Iserlohn das Ehrenamt pflegen und der Jugend helfen

Iserlohn. Hinrich Riemann hat im Rathaus eine neue Doppelfunktion übernommen.

Eine „spannende Herausforderung“ nennt Hinrich Riemann sein neues Aufgabenfeld im Iserlohner Rathaus. Seit dem 1. November ist er nicht nur der Manager für den „Übergang Schule-Beruf“, sondern hat auch die neu eingerichtete „Servicestelle Ehrenamt“ übernommen. Sein bisheriger Werdegang vereint bereits beide Bereiche: Riemann ist Diplom-Pädagoge mit dem Schwerpunkt Berufspädagogik, während der vergangenen neun Jahre war er beim DRK-Landesverband als Referent für Freiwilligenmanagement tätig – ebenfalls in einer „Servicestelle Ehrenamt“, in der er unter anderem Schulsanitätsdienste aufgebaut hat.

Der 53-Jährige wohnt in Hagen und kennt Iserlohn schon lange. „Während des Studiums habe ich hier gearbeitet“, sagt er. In Letmathe hatte er einst Jugendmannschaften des ASSV trainiert, ist also selbst auch erfahrener Ehrenamtler. Die neue Servicestelle ist bei der städtischen Abteilung Teilhabe im Ressort Generationen und Bildung angesiedelt. In diesem Bereich erwartet Riemann unter anderem die Konzeption und Realisierung neuer Beteiligungsformen im Rahmen der Stadtentwicklung „Mein Iserlohn 2040“. Aber nicht nur dort will er die Zusammenarbeit von Akteuren aus Politik und Gesellschaft ausbauen, neue Ehrenamtliche gewinnen und fördern, sondern auf allen Ebenen des Engagements. Er weiß: „Ehrenamt muss einladend sein, Spaß und Sinn machen, und es dürfen keine bürokratischen Hürden im Weg stehen.“

Das Ehrenamt habe sich sehr gewandelt, nicht nur durch die Corona-Pandemie, sondern bereits davor. „Die Leute wollen sich weniger binden und mehr anlassbezogen arbeiten“, erklärt Hinrich Riemann, der auch die demografische Entwicklung als einen der Gründe sieht. Die oft als egoistisch bezeichnete Jugend setzt sich aus seiner Sicht sehr wohl häufig ein, allerdings werde genau überlegt, für welchen Zweck.

Was den „Übergang Schule-Beruf“ angeht, so möchte er Multiplikatoren gewinnen, die den jungen Menschen praktische Hilfen und Beratung anbieten. „Die Eltern stärker als Bezugspersonen einbinden“, lautet dabei eines seiner Ziele. Zusätzlich möchte er Auszubildende und Berufserfahrene ins Boot holen, um dem Nachwuchs zum einen Berufsfelder vorzustellen und ihn zum anderen zu Bewerbungen zu motivieren. Auch die Vorbereitung auf Ausbildungsmessen sei ein Tätigkeitsfeld für die Mentoren. Die Zusammenarbeit mit Schulpflegschaften und Fördervereinen soll neu gestaltet werden. Denn das Übergangsmanagement will Jugendlichen im Rahmen der Landesinitiative „Kein Anschluss ohne Abschluss“ passgenaue Unterstützung und Perspektiven bieten, andererseits einen Beitrag dazu leisten, dass Fachkräfte-Mangel gar nicht erst entsteht beziehungsweise gemildert wird.

Selbst von Homeschooling betroffen

Zunächst baut Hinrich Riemann sein eigenes Netzwerk aus, unter anderem mit der Agentur für Arbeit, der Kreishandwerkerschaft und der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer. Seine beiden Tätigkeitsfelder kann er hervorragend vereinen. „Ich möchte die Sozialkompetenz von Jugendlichen durch Ehrenamt stärken, und wenn sie für ihren Einsatz am Ende ein Zertifikat erhalten, ist das später auch ein Pluspunkt für Bewerbungen“, nennt er ein Beispiel. Was gerade in den Familien durch das Lernen auf Distanz los ist, weiß Hinrich Riemann nicht nur aus Zeitungsartikeln, sondern auch aus seinen ganz persönlichen Erfahrungen: Seine Tochter macht Homeschooling, der Sohn, der nicht mehr im Elternhaus lebt, studiert seit vergangenem Jahr und sitzt ebenfalls hauptsächlich in den eigenen vier Wänden, wenn seine Vorlesungen und Seminare laufen.