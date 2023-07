Einen in Folie gepressten Heuballen haben Unbekannte Samstagnacht auf die Gleise der Bahnstrecke nach Schwerte gelegt. Ein Regionalzug ist hineingefahren; die Strecke musste gesperrt werden.

Blaulicht In Iserlohn: Regionalzug prallt in Heuballen auf den Gleisen

Iserlohn. Die Bundespolizei sucht dringend nach Zeugen: Wie kam der Heuballen auf die Bahnstrecke zwischen Iserlohn und Schwerte?

Mit einem Streich hat das für die für die Bahnstrecken zuständige Bundespolizei nichts mehr zu tun: Unbekannte haben Samstagnacht einen gepressten und in Folie verpackten Heuballen auf die Gleise der Bahnstrecke nach Schwerte gelegt. Ein Regionalzug ist trotz einer Notbremsung in den Heuballen gefahren und liegengeblieben. Fahrgäste wurden nicht verletzt. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und sucht Zeugen.

„Für den Zugbegleiter war aus der Entfernung nur ein großer Gegenstand erkennbar“, erklärte eine Sprecherin der Bundespolizei in Dortmund gegenüber der Heimatzeitung. Trotz der Schnellbremsung habe der Zug nicht mehr rechtzeitig vor dem Hindernis stoppen können und sei in den Rundballen gefahren, der daraufhin aufgeplatzt sei. Das Heu habe sich durch die Wucht des Aufpralls verteilt und sei teilweise vom Zug noch mehrere hundert Meter mitgeschleift worden. Ein zweiter, gepresster Heuballen wurde später neben den Gleisen gefunden.

In dem Regionalzug saßen 13 Fahrgäste. Sie blieben nach Auskunft der Bundespolizei unverletzt und wurden mit Taxis weiterbefördert. Der Zug habe seine Fahrt nach Schwerte erst fortsetzen können, nachdem die Reste des Ballens beseitigt waren; die Strecke Iserlohn – Schwerte war gesperrt. Dadurch kam es nach Angaben der Bundespolizei zu Ausfällen und Verspätungen der Linien.

Heuballen wiegen zwischen 350 und 650 Kilogramm

Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 23.15 Uhr auf den Gleisen unterhalb vom Nussberg entlang des Schapker Wegs zwischen dem Hemberg-Abzweig und der Kreuzung Baarstraße. Die Bundespolizei geht davon aus, dass die Heuballen zwischen 22 und 23 Uhr an und auf die Schienen platziert wurden und sucht daher nach Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben. „Um diese Uhrzeit könnte jemand noch was mitbekommen haben“, hoffte die Behördensprecherin im Gespräch mit der Redaktion.

„Ein gepresster Heuballen hat, je nach Größe, ein Gewicht von 350 bis 650 Kilogramm“, ordnete Kreislandwirt Ulrich Brinckmann aus Kalthof auf unsere Nachfrage die Dimension des Hindernisses ein. Ein Rundballen lasse sich zu zweit rollen, „aber keinesfalls tragen“, so Brinckmann weiter.

Woher die beiden Heuballen kamen, sei noch unklar, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Sonntag. Die Behörde gehe aber davon aus, dass sie absichtlich auf bzw. neben die Gleise gelegt wurden. Wer Beobachtungen dazu gemacht hat, den bittet die Bundespolizei sich als Zeuge zu melden unter der Servicenummer 0800/6888000 oder bei der örtlichen Polizei, 02371/91990.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn