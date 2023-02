Arbeitskampf In Iserlohn und Hemer drohen am Montag neue Streiks

Iserlohn/Hemer. Verdi weitet im Tarifstreit der kommunalen Beschäftigten seine Warnstreiks aus. Welche Folgen in Iserlohn und Hemer am Montag drohen.

Nach den ersten Warnstreiks vor gut einer Woche hat Verdi am Freitag angekündigt, dass Beschäftigte beim Bund und Kommunen auch in Iserlohn und Hemer erneut ihre Arbeit niederlegen sollen. Im Tarifstreit mit der öffentlichen Hand ruft die Gewerkschaft für Montag, 27. Februar, zu einem Warnstreik auf. In Hagen ist eine Kundgebung geplant, kündigt der Verdi-Bezirk Südwestfalen an.

Zu Einschränkungen könnte es am Montag daher unter anderem bei der Kinderbetreuung, bei der Müllabfuhr und im Busverkehr kommen. Denn der Aufruf gilt für die Beschäftigten aus Stadtverwaltungen, Kitas, Ver- und Entsorgungsbetrieben, Jobcentern, Arbeitsagenturen, Sparkassen sowie der Märkischen Verkehrsgesellschaft.

In der zweiten Verhandlungsrunde für die Beschäftigten von Bund und Kommunen haben die Arbeitgeber zwar ein Angebot vorgelegt, das die Gewerkschaft aber ablehnt. „Fair ist das Angebot nicht“ erklärt Bettina Schwerdt, stellvertretende Bezirksgeschäftsführerin für den Verdi-Bezirk Südwestfalen.

Forderungen liegen noch weit auseinander

Der Vorschlag der Arbeitgeber beinhaltet eine Lohnerhöhung von drei Prozent zum 1. Oktober 2023, sowie eine weiter lineare Erhöhung der Entgelte um zwei Prozent zum 1. Juni 2024. Statt eines Mindestbetrages mit sozialer Komponente bieten die Arbeitgeber zwei einmalige Inflationsausgleichszahlungen an: 1500 Euro im Mai 2023 und erneut 1000 Euro im Januar 2024. Für Nachwuchskräfte sollen die Einmalzahlungen 750 Euro bzw. 500 Euro betragen.

„Es fehlt eine dauerhafte wirksame soziale Komponente, die Laufzeit von sage und schreibe 27 Monaten ist jenseits von Gut und Böse und das Gesamtvolumen völlig unzureichend“, kritisiert Verdi die Vorschläge. Die Arbeitnehmervertreter fordern angesichts der hohen Inflation eine Lohnerhöhung von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro (200 Euro für Auszubildende).

