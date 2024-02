„In keiner Nato-Schublade liegt ein Angriffsplan.“

Iserlohn Erstmals nach seiner Ernennung zum obersten Soldaten der Bundeswehr war Generalinspekteur Carsten Breuer offiziell in seiner Heimat Iserlohn.

Gab es einen Punkt in Ihrer Laufbahn, wo Sie gespürt, geahnt oder vielleicht sogar gewusst haben, dass es mal ganz nach oben geht?

Ich bin am 17. März 2023 zum Generalinspekteur der Bundeswehr ernannt worden, das war ein Freitag. Am Montag zuvor wurde ich von Verteidigungsminister Boris Pistorius angerufen und er hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Generalinspekteur der Bundeswehr zu werden. Und in dem Moment habe ich das erste Mal gemerkt: Es könnte so sein, dass ich jetzt der oberste Soldat der Bundeswehr werde. Vorher habe ich mir ehrlicherweise keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe immer gute Erfahrungen damit gemacht, erstmal die anstehenden Aufgaben zu erfüllen. Gut und richtig, auf eine Weise, dass man auch noch am nächsten Morgen guten Gewissens in den Spiegel blicken kann. Und dann wird man sehen, was passiert.

Es gibt auf eine solche Frage, wie Minister Pistorius sie gestellt hat, zwei mögliche Antworten: Die eine ist „Ja“, und die andere ist „Ja, gerne“. Mit Verteidigungsminister Boris Pistorius, der vom ersten Moment an die Ärmel hochgekrempelt hat und den starken Willen auch mir gegenüber verdeutlicht, dass er etwas anpacken und verändern will - das ist schon Klasse, in einem solchen Team mit zu arbeiten.

Resignation nicht, aber immer wieder der Ungeduld. Wieso dauert es so lange, Dinge zu verändern, von denen wir alle wissen, dass sie verändert werden müssen? Ich habe mich vom ersten Tag an mit einem großen Verwaltungsapparat konfrontiert gesehen, der nicht dazu ausgelegt war, Dinge schnell in die Umsetzung zu bringen. Wir haben es uns in bestimmten Bereichen bequem gemacht. Deshalb fordere ich auch immer wieder einen Mentalitätswechsel. Wir müssen uns auf Landesverteidigung und Bündnisverteidigung fokussieren, also auf das, was wir zukünftig können müssen. Und dazu müssen wir uns verändern. Dafür müssen wir einfach flexibler und anpassungsfähiger werden.

Ja, und zwar unter anderem dadurch, dass wir jetzt zwei „Design Freezes“, also bewusste Unterbrechungen, im Beschaffungsprozess haben. Ganz am Anfang fragen wir denjenigen, der nachher mit diesem Material umgehen soll: Welche Spezifikationen brauchst du, welche Fähigkeiten willst du damit abdecken? Dann kommt der Entwicklungsprozess und der zweite Schritt, wo der Endnutzer wieder gefragt wird: Stimmt das noch mit dem überein, was du am Anfang gefordert hast? Und wenn das wirklich deckungsgleich ist, beschaffen wir das Material. Wir kommen damit weg von Goldrandlösungen, verlassen langwierige Prozesse, die bisher in wiederkehrenden Schleifen oftmals kein Ende gefunden haben.

Beispielsweise ist die Beschaffung der Kampfpanzer für das Bataillon aus Augustdorf sehr, sehr viel schneller angelaufen. Wir haben die Hälfte der regulären Zeit dafür benötigt. Allerdings: Auch wenn wir sagen, dass wir Dinge „off the shelf“ nehmen, müssen wir feststellen, dass sie nicht im Regal stehen. Sie sind entwickelt worden, aber sie müssen trotzdem noch produziert werden. Einen Panzer kaufen sie nicht bei Rüstungs-Rewe oder Beschaffungs-Edeka, er steht erst nach mehrjähriger Produktionszeit zur Verfügung. In einer solchen zeitlichen Lücke zwischen Bestellung und Auslieferung befinden wir uns gerade. In der Wahrnehmung, auch in der öffentlichen, haben wir schon sehr viel vom Sondervermögen für die Bundeswehr ausgegeben. Das trifft auch zu. Das Material ist aber trotzdem noch nicht in der Truppe, weil vieles davon jetzt gerade produziert wird.

Mit der Rede des Bundeskanzlers ist schon ein Bewusstseinswandel eingetreten. Aber in einem so komplexen Verfahren wie der Beschaffung legen Sie nicht einfach mit einer Rede den Schalter um. Sie müssen über längere Zeit den Entwicklungs- und Produktionsprozess so straffen, dass am Ende ein qualitativ hochwertiges Produkt herauskommt. Das muss gelingen. Also keine Abstriche bei der Qualität, möglichst marktverfügbar und schnell auf den Hof.

Ich bin optimistisch, weil ich jeden Tag erlebe, dass der Mentalitätswechsel bei vielen angekommen ist und viele in die richtige Richtung denken. Und ich bin optimistisch, wenn ich sehe, dass wir ungefähr zwei Drittel des Sondervermögens schon gebunden haben. Wir haben erheblich mehr 25-Millionen-Euro-Vorlagen, also Rüstungsprojekte und -güter mit einem Wert über dieser Summe, die der Zustimmung des Bundestags bedürfen, ins Parlament gebracht, als das in den Jahren zuvor der Fall war. Das sind alles Dinge, die hoffnungsfroh stimmen, die zeigen, dass etwas vorangeht. Aber eben - und das muss auch klar sein -, die im Moment noch nicht dazu führen, dass jeder Soldat, jede Soldatin das neu hat, womit man am Ende Deutschland verteidigen und für die Verbündeten einstehen kann.

Entweder sind aus diesen 25-Millionen-Vorlagen Aufträge erteilt worden oder wir sind in eine Finanzplanung damit gegangen. Das Geld ist gebunden worden für Rüstungsprojekte. Nehmen Sie zum Beispiel das Kampfflugzeug F 35. Wir schaffen 35 davon zu einem Preis von rund 8,3 Milliarden Euro an. Das Geld aus dem Sondervermögen ist damit jetzt gebunden und kann nicht mehr für andere Rüstungsprojekte verfügt werden, auch wenn die F 35 erst im übernächsten Jahr zur Verfügung stehen. Sie müssen schlichtweg noch gebaut werden.

Das ist schon geplant, aber noch nicht mit haushalterischen Bindungen hinterlegt. Das wird aber noch in diesem Jahr geschehen.

Danach, also wenn das Sondervermögen nicht mehr zur Verfügung steht, wir aber 2025/26 die Zuläufe des jetzt bestellten Materials haben, werden die Betriebskosten der Bundeswehr deutlich steigen. Zum Beispiel auch für den Betrieb der F 35. Das heißt, wir müssen darauf achten - und diese Zusagen sind ja vorhanden -, dass wir kontinuierlich weiter mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aufwenden können, um genau diese Betriebskosten dann eben auch zu finanzieren.

Für mich spielt es eigentlich keine große Rolle, wieviel Geld wir für die Unterstützung der Ukraine ausgegeben haben, da ich eher in Fähigkeiten rechne, die wir der Ukraine zur Verfügung stellen können. Das tun wir und unsere Verbündeten in einem nahezu kontinuierlichen Materialfluss, entweder von Ersatzteilen, von Munition oder von Großgeräten. Wir sind als Deutsche der zweitgrößte Unterstützer für die Ukraine nach den USA. Und wir unterstützen mit dem, was wirklich gebraucht wird.

Für mich ist klar, dass wir mit der Situation umgehen müssen, so wie sie ist. Wir werden sie nicht verändern. Wir können jetzt damit hadern und sagen: Oh Gott, was wird da alles auf uns zukommen? Oder wir sagen: Hier ist eine Demokratie, die einen neuen Präsidenten wählt. Alle anderen Staaten, auch in der Nordatlantischen Allianz, müssen dann damit umgehen. Ich glaube, wir haben mit der Nato eine starke Allianz. Und natürlich spielen die USA eine herausgehobene Rolle darin. Unabhängig davon, wie die Wahl in den USA ausgeht, müssen wir uns innerhalb der Nato überlegen, wie wir den europäischen Pfeiler, also die europäischen Länder, stärken und enger zusammenbinden. Das ist auch etwas, was Trump in seiner ersten Legislaturperiode gefordert hat. Die Nato hat sich seitdem verändert. So werden Ende dieses Jahres etwa 20 Nato-Staaten das Ziel, zwei Prozent des Bruttoinlandproduktes für Verteidigung aufzuwenden, erfüllen In der Nichterfüllung dieses Ziels lag Trumps ursprüngliche Kritik. Die NATO hat sich bereits deutlich verändert. Damit stärken wir jetzt schon den europäischen Pfeiler.

Es ist in jedem Einzelfall ein Abwägen. Wir sprechen ständig mit den ukrainischen Streitkräften, auf Arbeits- und auf Regierungsebene und schauen: Wie können wir bestmöglich unterstützen? Das war bisher und wird auch künftig vor allen Dingen im Bereich der Flugabwehr sein, weil wir sehen, dass ein Handlungsspielraum für die ukrainischen Streitkräfte nur dadurch gewonnen wird, wenn man damit die Bedrohung aus der Luft für die kämpfende Truppe weitgehend minimieren oder komplett ausschalten kann. Aber wir schauen eben auch sehr stark darauf, wie können wir bei der Instandsetzung, wie bei Artillerie-Systemen und Artillerie-Munition unterstützen. Wir tun im Moment alles, was möglich ist, um entweder direkt aus Beständen der Bundeswehr der Ukraine zu helfen oder im Rahmen von Koalitionen mit anderen Ländern. Ich bin im Moment sehr zuversichtlich, dass wir die Ukraine weiterhin so gut unterstützen können. So lange es notwendig ist.

Die Taurus-Diskussion ist in meiner Bewertung eine politische Diskussion, und dort würde ich es auch gerne belassen.

Es ist eine sehr schwierige Situation für die Ukraine. Es gibt einen, der diesen Krieg sofort beenden kann, und das ist Putin. Wenn die Ukraine jetzt ihre Kampfhandlungen einstellt, dann beendet man damit faktisch auch die Existenz der Ukraine. Das darf nicht passieren, und so wie ich die Situation einschätze, wird das auch nicht passieren. Das, was ich dort vor Ort gesehen habe, was ich immer wieder aus den Berichten herauslese, ist ein schon heldenhafter Kampf, den sowohl die Streitkräfte als auch die ukrainische Bevölkerung führen. Natürlich laufen immer die Bemühungen um Verhandlungslösungen. Egal ob offiziell oder im Hintergrund. Ich glaube, der Einsatz von militärischen Mitteln und Diplomatie muss immer zusammen gedacht werden. Beide Mittel müssen in eine Verbindung gebracht werden, aber ich erachte es leider im Moment für äußerst schwierig, den Krieg in der Ukraine zeitnah zu beenden.

Diese Stationierung ist für mich außerordentlich wichtig. Ich bin froh, dass Minister Pistorius diese Entscheidung so getroffen hat. Sie sendet Signale in unterschiedliche Richtungen. Einmal in Richtung Russland: Deutschland meint es ernst damit, Verantwortung zu übernehmen. Meint es ernst und zeigt das nicht nur durch die Verlegung einer Kampftruppen-Brigade, sondern durch eine vollumfängliche Stationierung, also mit der Möglichkeit, dass auch Familienangehörige nach Litauen umziehen. Das ist eine Verbindung, so wie wir sie auch nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Deutschland gesehen haben, als Amerikaner, Briten, Franzosen, Belgier und Kanadier eigentlich genau das getan haben: Sie haben mit der Präsenz von Militär, aber eben auch mit ihren Familien dafür gesorgt, dass ein sicheres Umfeld geschaffen wurde, in dem wir unser Land entwickeln konnten. Und die Stationierung signalisiert in Richtung Litauen, dass wir ein verlässlicher Bündnispartner und ein verlässlicher bilateraler Partner sind. Wenn Sie in Litauen unterwegs sind, und das war ich in den letzten Monaten recht häufig, dann merken Sie auf der einen Seite wie die Bedrohung durch Russland in der Bevölkerung wahrgenommen wird, aber auf der anderen Seite spüren Sie auch die Dankbarkeit für genau diese Solidarität. Und in Richtung Bundeswehr signalisiert das Projekt einer deutschen Brigade in Litauen die Zeitenwende, verkörpert für uns auch die Gedankenwende, die damit einhergehen muss.

Wir sehen in beiden Bataillonen - dem Panzerbataillon 203, das ehemals in Hemer und heute in Augustdorf stationiert ist, und dem Panzergrenadierbataillon 122 aus Oberviechtach - eine große Bereitschaft, direkt mit nach Litauen zu gehen. Es gibt Soldatinnen und Soldaten, die sich sofort länger verpflichten wollen, um auch dieses Projekt der Zeitenwende mitmachen zu können. Wir sehen, dass jetzt bereits im Vorkommando und Aufstellungsstab die ersten Soldaten sagen: Wir machen das mit unseren Familien. Und wir schaffen als Bundeswehr die Rahmenbedingungen dafür. Wenn ich bei Truppenbesuchen die Frage stelle, ist es fast immer so, dass rund ein Drittel spontan die Hand hebt und sagt: Ja, wir würden auch mitgehen. Wir müssen dazu attraktive Rahmenbedingungen schaffen. Das bedeutet zum Beispiel auch, wir brauchen deutsche Kindergärten und Schulen, Arbeitsmöglichkeiten für mitumziehende Lebenspartnerinnen und Partner. Die Rahmenbedingungen müssen so attraktiv sein, dass die Leute am Ende nicht mehr fragen, warum soll ich nach Litauen, sondern danach fragen, warum muss ich eigentlich aus Litauen jetzt schon wieder weg? Dazu kommt auch noch der militärische Aspekt, dass die Übungsmöglichkeiten in Litauen sehr, sehr gut sind, und dass wir diese Brigade natürlich auch sehr, sehr gut ausstatten werden.

Der israelische Generalstabschef hatte verschiedene andere Generalstabschefs aus Europa und führende Generale aus den USA eingeladen, um sowohl die Lage vor Ort noch einmal deutlich zu machen, aber auch nach Möglichkeiten zur Beendigung des Konfliktes zu suchen. Diese Diskussionen waren sehr offen und von Vertrauen getragen und ich bin zuversichtlich, dass wir aus diesen Gesprächen heraus Initiativen entwickeln können, die hoffentlich dann auch zu einer schnelleren Beendigung des Krieges zwischen der Hamas und Israel führen können. Eines ist aber klar - das war mir am 7. Oktober klar, und das hat sich bei meinem Besuch nochmal bestätigt: Der Angreifer ist die Hamas, die Israel auf niederträchtigste Art und Weise angegriffen haben. Dass war Terror. Das war an Grausamkeit kaum zu überbieten, und diese Grausamkeit der Hamas sehen immer noch. Die eigene palästinensische Bevölkerung wird als Schutzschild eingesetzt. Es ist menschenverachtend, was wir in diesem Krieg sehen. Ich möchte noch mal betonen: Die Hamas hat diesen Krieg begonnen.

Das hat in Tel Aviv zwar am Rande eine Rolle gespielt, ist aber losgelöst von dem direkten Konflikt im Gaza-Streifen zu betrachten. Die Bedrohung der Handels- und Seewege durch die Huthi-Rebellen betrifft uns alle jeden Tag unmittelbar. Wir merken die Auswirkungen unter anderem daran, dass Waren und Güter nicht so schnell verfügbar sind wie sonst, sie teurer werden. Wir sind in einer Koalition gefragt worden, ob wir unterstützen können. Hierzu laufen gerade die Verhandlungen auf EU-Ebene. Deren Abschluss und vor allem das vom Deutschen Bundestag noch zu erteilende Mandat vorausgesetzt, steht die Fregatte Hessen bereit. Das Schiff kann zur Flugabwehr, also zur Bekämpfung auch von Drohnen, die Handelsschiffe angreifen, eingesetzt werden. Und wir haben auch eine Beteiligung im dortigen Führungsstab vorgesehen.

Wir neigen dazu, auch in unseren sicherheitspolitischen Betrachtungen, Konflikte immer losgelöst voneinander zu sehen. Wir blicken auf die Ukraine, wir blicken dann auf den Nahen und den Mittleren Osten. Wir schauen dann auf das Südchinesische Meer oder auf die Indopazifik-Region. Das machen wir immer losgelöst voneinander. Wir müssen dazu kommen, dass wir diese Bilder zusammensetzen und dass wir auch eine weitere Region nicht außer Acht lassen: Afrika. Auch wenn wir unsere Kräfte aus Mali nach Beendigung des Mandates der Vereinten Nationen jetzt abgezogen haben, heißt das nicht, dass wir in dieser Region keine Interessen haben und die Entwicklungen dort nicht wahrnehmen müssen. Mein Plädoyer ist, nicht separiert auf die verschiedenen Schauplätze zu schauen, sondern immer wieder die Verbindung zu suchen und die Lage umfassend zu betrachten.

Ja. Wir haben die Nationale Sicherheitsstrategie in unserem Bereich in Verteidigungspolitische Richtlinien umgesetzt, und zwar mit der Fokussierung auf Landes- und Bündnisverteidigung als klaren Kernauftrag und darüber hinaus dem weiteren Auftrag des Internationalen Krisenmanagements, der nicht vernachlässigt werden darf. Beide Aufträge müssen mit den zur Verfügung stehenden Streitkräften, müssen mit einer Bundeswehr ausgeführt werden.

Gar nicht so sehr, sondern es ist eigentlich ein Vorwurf an uns selbst, an uns als Gesellschaft, weil wir natürlich sehr stark nach Harmonie streben und deswegen bestimmte Dinge einfach von uns wegschieben. Sie nicht wahrhaben wollen. Wir schauen auf Entwicklungen, die wir durchaus kommen sehen, wollen sie aber nicht wahrhaben und kümmern uns deshalb nicht darum. Ich glaube, wir haben als Militärs bereits 2016 den warnenden Finger mit gehoben. Aber ich habe dort auch in vielen gesellschaftlichen Diskussionen bemerkt, dass man Warnungen zwar zur Kenntnis genommen hat, sie dann aber hat einfach links liegen lassen. Sicher auch aufgrund von vielen anderen Krisen, die dann auf uns zugekommen sind. Wenn wir eine Bedrohung sehen, dann müssen wir künftig auch die konsequenten Ableitungen daraus machen.

Eins ist völlig klar: Jeder souveräne Staat hat die Möglichkeit, sich jedem Bündnis anzuschließen, in dem er seine Zukunft und seine Interessen am besten vertreten sieht. Ein solches Bündnis ist auch die Nato, ist auch die EU. Einer solchen souveränen Entscheidung darf nicht durch die Einflussnahme eines anderen Staates vorgegriffen, sie darf nicht eingeschränkt werden. Eines der Kriegsziele Putins war es sicher, die Ukraine von der europäischen Gemeinschaft und der NATO fernzuhalten und die NATO zu schwächen. Er hat beide Ziele nicht erreicht. Ich glaube, wir haben uns mehr denn je mit der Ukraine auseinandergesetzt und haben vor allen Dingen auch nach diesem völkerrechtswidrigen Angriff eine Geschlossenheit in der Nato, die man vorher vielleicht auch nicht so bedingungslos attestiert hätte.

Nein, das gibt es nicht, weil die Nato ein Verteidigungsbündnis ist, nichts anderes. Ich habe noch nie andere Planungen gesehen, und ich kenne die Nato jetzt schon eine ganze Weile. Ich kann Ihnen versichern: In keiner NATO-Schublade liegt ein Angriffsplan.

Die Ergebnisse liegen vor und sind auch schon weitgehend umgesetzt. Denn so manches, was von der Task Force in den vergangenen Monaten festgestellt beziehungsweise vorgeschlagen wurde, wurde auch schon direkt in die Praxis gebracht. Wir waren im ständigen Dialog. Wir warten nicht mehr darauf, dass irgendwelche Berichte geschrieben werden, dass irgendetwas in ein langes bürokratisches Verfahren kommt. Wenn das Potenzial erkannt wird, dann setzen wir Maßnahmen auch sofort um. Ich freue mich, dass das auch so mit der Truppe funktioniert hat. Dazu gehört zum Beispiel die regionale Werbung. Wenn ein Kommandeur sagt, ich habe eine freie Stelle und einen Bewerber dafür, kann er diese Stelle jetzt viel schneller besetzen als das zuvor der Fall war. Wir verschlanken damit Prozesse.

Wir sehen natürlich auch - und deswegen haben wir die Task Force ja auch eingesetzt - die demografische Lücke. Wir werden die endliche Ressource Personal nicht beliebig weiter ausdehnen können. Deshalb werden wir jetzt schauen: Wo können wir Personal sparen, zum Beispiel durch den Einsatz von unbemannten Systemen? Oder: in welchen Bereichen brauchen wir militärisch ausgebildetes Personal und wo reicht es aus, wenn Aufgaben durch Personal ohne militärische Vorbildung wahrgenommen werden?

Wir haben eine Zustimmung, wie sie eigentlich besser kaum sein könnte. 83 Prozent der Deutschen sagen: Ja, wir brauchen Streitkräfte, und wir unterstützen diese auch. Wenn wir jetzt im Rahmen der deutschen Übung „Quadriga“, und von „Steadfast Defender“, so der Nato-Name, 90.000 Soldatinnen und Soldaten durch Europa bewegen, dann wird das auch auf deutschen Straßen, an deutschen Flughäfen sichtbar. Nicht so wie bei den früheren Manövern, die ja wirklich bei uns stattgefunden haben. Deutschland ist kein Front-Staat mehr, sondern ein Transitland für die Alliierten. Aber auch dieser Transit muss unterstützt werden. Er wird durch die Bundeswehr unterstützt, er wird durch Kommunen unterstützt, und ich hoffe auch, dass er durch die Bevölkerung unterstützt wird, indem man einfach akzeptiert, dass die eine oder andere Militärkolonne auch auf deutschen Autobahnen unterwegs sein wird.

Wir stellen damit sicher, dass wir miteinander kämpfen und uns gegenseitig unterstützen können. Es geht um Interoperabilität: Dass Verfahren, aber auch technische Voraussetzungen so geschaffen sind, dass man miteinander gemeinsam gesteckte Ziele erreichen kann. Einmal zwischen den verschiedenen beteiligten Nationen, aber natürlich auch innerhalb jeder Truppe, um so zu üben, wie man auch kämpfen können muss. Denn nur dann, wenn ich kämpfen kann, nur dann, wenn ich mich verteidigen kann, dann kann ich auch abschrecken. Das soll mit diesem Manöver erreicht werden.

Absolut! Ein klares Zeichen, dass wir auf alle Eventualitäten vorbereitet sind, und das gilt jetzt und auch für die Zukunft. Russland braucht fünf bis acht Jahre, um seine Streitkräfte zu rekonstituieren. Im Moment wäre ein umfassender Angriff Russlands auf die Nato materiell und personell vermutlich nicht möglich. Wenn wir den Aufwuchs der russischen Streitkräfte einschließlich der per Dekret festgelegten Kriegswirtschaft miteinbeziehen, wird es diese fünf bis acht Jahre dauern, bis wieder ausreichend Angriffspotenzial vorhanden ist. Das heißt nicht automatisch, dass dann ein Krieg stattfindet. Zu dem Potenzial gehören eben auch der Wille und die Intention zu einem Angriff. Um dagegen gewappnet zu sein, nutzen wir diese Zeitspanne und bringen unsere Streitkräfte im Rahmen der Nato dahin, dass eine umfassende Verteidigung möglich ist. Oder besser gesagt, dass es dadurch zu einer Abschreckung kommt, dass keiner erst auf die Idee kommt, die Nato und ihre Mitgliedstaaten anzugreifen.

Ja. Wenn Sie mich jetzt fragen: Können wir uns verteidigen? Dann sage ich: Ja. Punkt. Können wir uns gut verteidigen? Das kann man noch verbessern, und genau daran arbeiten wir.

Das ist eine Frage, die hoffentlich sehr weit in der Zukunft liegt. Ich stehe mit all meiner Kraft wirklich genau für diese herausfordernde, aber auch wirklich sehr, sehr schöne Aufgabe gerne zur Verfügung. Es ist etwas Besonderes, an dieser Stelle Deutschland dienen zu dürfen, zusammen mit den 185.000 Männern und Frauen in den Streitkräften. Auf diese Frauen und Männer und ihre Leistungen bin ich mehr als stolz und hoffe, dass ich meine Aufgabe noch eine ganze Weile so machen kann.

