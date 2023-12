In Letmathe: Tropfsteinhöhle macht ihrem Namen alle Ehre

Weihnachten in der Letmather Dechenhöhle bei Kerzenlicht und Musik: Die Sonderführungen lockten auch in diesem Jahr die Besucherinnen und Besucher.

Oestrich Die Führungen mit Kerzenlicht und Musik hatten in diesem Jahr eine Besonderheit: Das Wetter spielte auch in der Unterwelt von Letmathe eine Rolle

„Das ist eine Tropfsteinhöhle – aber dass es so stark tropft . . .“: Valeria Seidel und Marie Schlotmann absolvieren seit mehr als zehn Jahren ihre Auftritte in der Dechenhöhle. So nass wie in diesem Jahr haben sie Tropfsteinwelt in Letmathe allerdings noch nie erlebt.

Eigentlich wäre ein Regenschirm fast angebracht. Oder ein Tropfschutz. Die beiden Musikerinnen Valeria Seidel und Marie Schlotmann haben ihre Noten wasserdicht in durchsichtige Plastikfolie gepackt. Das Duo, mit Querflöte und Keyboard, bespielt eine der Stationen der weihnachtlichen Dechenhöhle mit Kerzenlicht und Musik. „Alle Jahre wieder“ lassen sie für die Besuchergruppen erklingen. Das Lied passt jahreszeitlich – in diesem Jahr aber eben nur nicht zum Wetter in der Unterwelt.

Je mehr Wasser fließt, desto besser wachsen die Tropfsteine. Jörg Nolte - Team der Dechenhöhle

Das Nass, das in den Tagen vor Weihnachten fast pausenlos vom Himmel herabregnete, hat sich mittlerweile seinen Weg auch in die Tiefe gesucht und gefunden. Der Dauerregen, er macht sich „dann auch in der Dechenhöhle bemerkbar“, sagt Jörg Nolte. Von der Decke tropft und trieft es. Zur Dauertemperatur von zehn Grad kommt ein eher feuchtes Kleinklima. Für die Höhle ist das keineswegs schlimm, im Gegenteil: „Je mehr Wasser fließt, desto besser wachsen die Tropfsteine“, urteilt Jörg Nolte über das Phänomen.

Parkplätze zu Stoßzeiten Mangelware

Und die Besucher nahmen es, wie die Musikerinnen und Musiker an ihren Stationen, gelassen hin. Rund 2300 Höhlenbesucher zählte das Team nach einer vorläufigen Auswertung der Zahlen allein an Heiligabend und am zweiten Weihnachtstag. Die gute Resonanz zeigte sich schon draußen, lange vor dem Eingang: Parkplätze waren zu Stoßzeiten Mangelware; an Heiligabend parkten die Autos am Rand der Schleddestraße fast bis zum Stadion hinauf. Der Blick auf die Kennzeichen zeigte: Das Weihnachtsprogramm der Dechenhöhle lockte die Besucherinnen und Besucher auch aus dem Ruhrgebiet und vom Niederrhein ins Sauerland.

Im Schein des Kerzenlichts wirken die Tropfsteine in der Letmather Dechenhöhle beinahe wie eine Schneelandschaft in der blauen Stunde. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Zu den Festtagen hatte sich auch die Höhle auf Weihnachten eingestellt. Die Tropfsteinflächen, leicht violett angeleuchtet, wirkten wie eine noch unberührte Schneedecke, die ruhig in der blauen Stunde liegt. Dazu Kerzen in den Nischen oder sogar ein Weihnachtsbaum mit Lichterkette an den Weggabelungen.

Lukas Bücker aus Ascheberg am E-Piano war einer der Musiker in der Dechenhöhle. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Dazu gab es Livemusik und dabei die klassischen, bekannten, aber auch internationale Weihnachtslieder. Während Lukas Bücker an einem E-Piano für die Besuchergruppen „Stille Nacht“ spielte und zum Mitsingen aufforderte, hatten Reiner Bender und Peter Riecke ihre Drehleier und Bortunzither mitgebracht, auf denen sie die schweizerische Weihnachtsweise „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ und das englische „Ding, dong! Merrily on High“ (Ding, dong, fröhlich in der Höh’) spielten.

Mit Taschenlampe und Helm

Zum neuen Jahr wechselt das Programm der Sonderführungen: Das Licht wird praktisch ausgeschaltet. „Kinder und mutige Eltern dürfen die faszinierende Tropfsteinwelt der Dechenhöhle im Dunkeln erforschen und dabei auch die Nebengänge erkunden, die sonst im Verborgenen liegen“, heißt es in der Ankündigung der Erlebnisführungen. Taschenlampen, alte Kleidung und Fahrradhelme müssen dazu mitgebracht werden. „Die Tour kann auch von Erwachsenen mitgemacht werden, die nicht in die Nebengänge krabbeln wollen. Dann wird nur eine Taschenlampe benötigt“, lautet der Hinweis der Veranstalter.

Die Termine der Erlebnisführungen mit Taschenlampen: Dienstag, 2. Januar, und Donnerstag, 4. Januar 2024, jeweils um 16 Uhr. Dauer ca. 1 Stunde; Kosten: 10 Euro/Person (Einheitspreis). Die Ruhr-Top-Card gilt dabei nicht. ‍Eine Anmeldung ist bis einen Tag vor Beginn möglich und erforderlich unter 02374/71421.

