Infizierte im Schnitt 40 Jahre alt

Iserlohn/Kreis. Fünf Neuinfizierte meldet der Märkische Kreis.

Trotz eines Rückgangs bei den aktuell Infizierten meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises fünf Neuinfektionen seit Dienstag. Zwei in Lüdenscheid, so wie jeweils eine in Hemer, Halver und Kierspe. Es konnten 58 Märker aus der angeordneten Quarantäne entlassen werden. Elf davon, weil sie als gesundet gelten. Ebenso 47 Kontaktpersonen von Infizierten. Unter Quarantäne stehen noch 526 Kontaktpersonen.

Seit Beginn der Pandemie und dem ersten Fall im Kreis gab es 1036 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. In den letzten sieben Tagen kamen auf 100.000 Einwohner 5,8 Neuinfektionen. Der kritische Grenzwert, bei dessen Erreichung Maßnahmen eingeleitet werden sollen, liegt bei 50. Unter Quarantäne stehen noch 106 Reiserückkehrer. Die Stadt Altena sowie die Gemeinden Herscheid und Nachrodt-Wiblingwerde sind „coronafrei“. Bisher sind 32 Personen in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben – deren Durchschnittsalter beträgt 75 Jahre. Die aktuell Infizierten sind im Schnitt 40 Jahre alt. Gestern wurden insgesamt 37 Personen getestet. Bei den Tests der vergangenen Tage in einer Grundschule in Hemer, einer Realschule in Balve und einer Wohngruppe in Kierspe waren alle Ergebnisse negativ.

In Iserlohn gibt es fünf Infizierte, 233 Gesundete, 115 Kontaktpersonen und fünf Tote, in Hemer sind es drei Infizierte, 73 Gesundete, 65 Kontaktpersonen und ein Toter.