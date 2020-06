Info-Service reduziert

Iserlohn. Das Bürgertelefon der Stadt Iserlohn ist ab sofort an Wochenenden nicht mehr besetzt.

Aufgrund der Corona-Pandemie hatte die Stadt Iserlohn Mitte März das Bürgertelefon geschaltet: Unter 02371/217-1234 stehen dort Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung für Fragen und weitere Informationen zur Verfügung. Während zu Beginn der Corona-Krise bis zu 70 Anrufe täglich eingingen, ist in den vergangenen Wochen die Anzahl der Anrufe stark zurückgegangen. Insbesondere an den Wochenenden gingen keine Anrufe mehr ein. Deshalb hat der Verwaltungsvorstand der Stadt Iserlohn entschieden, dass das Bürgertelefon an den Wochenenden nicht mehr besetzt wird. Es bleibt bis auf Weiteres während der Dienststunden der Stadtverwaltung montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr sowie freitags von 8 bis 14 Uhr erreichbar.