Insekten-Paradies mit Blumenwiese und Bienenstock

Flockenblume, Fette Henne, Wilde Möhre, Natternkopf und Wegwarte – Letztere ist übrigens aktuell „Heilpflanze des Jahres“ – sind nur einige der vielen blühenden Pflanzen im großen „Landgarten“ von Familie Heinings. Und den zeigen uns Sandra und Volker Heinings in ihrem Video, mit dem sie an unserer Aktion „#HeimatOase“ teilnehmen und damit die Chance haben auf den 250-Euro-Gutschein von Hagebau Holz&Bau Iserlohn, den wir am Ende unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen.

Ein Paradies für Insekten

Sieben Jahre der Naturfreien Lauf gelassen

Sieben Jahre lang haben Heinings in einem großen Teil ihres Gartens der Natur freien Lauf gelassen und eine „wilde Wiese“ heranwachsen lassen. Und die blüht gerade in den schönsten Farben und lockt jede Menge Insekten an. Schmetterlinge, Bienen und Hummeln haben dementsprechend „Komparsen“-Rollen im Video übernommen. Gleich daneben stehen die großen Himbeersträucher, und auch vier Apfelbäume – Sorte „Kaiser Wilhelm“ – sind in der Insekten-Oase zu finden, und im Schatten eines großen Busches leben gleich mehrere Bienenvölker.

Sandra und Volker Heinings hätten ihre „HeimatOase“ auch in diesem Jahr gern im Rahmen der „Offenen Gärten im Ruhrbogen“ geöffnet und hoffen nun, dass sie im nächsten Jahr wieder Besucher begrüßen können. Ihr „#HeimatOase“-Video jedenfalls macht neugierig und ist ab sofort auf unserer Homepage www.ikz-online.de zu sehen.

