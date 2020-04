Instrumente spielerisch kennen lernen

Iserlohn. Anmeldungen an der Musikschule ab sofort

In der Musikschule Iserlohn starten nach den Osterferien die neuen Eltern-Kind-Kurse. Anmeldungen sind ab sofort bis Dienstag, 14. April, möglich. Alle Angemeldeten werden zur Absprache des Kurstermins kontaktiert und informiert, ab wann der Unterricht wieder starten darf. In den „Musikgarten“-Kursen treffen sich jede Woche Kinder zwischen 18 Monaten und etwa dreieinhalb Jahren mit einer erwachsenen Begleitperson zur gemeinsamen Beschäftigung mit Rhythmus- und Echospielen, kleinen Tänzen, Instrumenten, mit viel Bewegung, Lieder und anderen musikalischen Erfahrungen. Die “Musikkäfer“-Kurse sind für Kinder zwischen acht und 18 Monaten, ebenfalls mit erwachsener Begleitperson. Hier geht es um Lieder, Kniereiter und Reime, kleine Instrumente, Finger- und Bewegungsspiele. Die Kurse gehen bis zu den Sommerferien, jede Musikstunde dauert 50 Minuten. Jeder Kurs kostet 6 Euro pro Unterrichtstermin, eine Sozialermäßigung ist dabei möglich. Informationen und Anmeldeformulare als Download unter www.musikschule.iserlohn.de oder per Mailanfrage an musikschule@iserlohn.de.