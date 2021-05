Inzidenz im Märkischen Kreis sinkt auf 151,6

Iserlohn/Märkischer Kreis. Der Inzidenzwert im Märkischen Kreis sinkt weiterhin, es gibt aber auch zwei weitere Todesfälle.

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet 74 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag am Freitag laut Robert-Koch-Institut bei 151,6. Aktuell sind im Märkischen Kreis 1.338 Männer und Frauen mit dem Coronavirus infiziert. Das sind rund 19 Prozent weniger Infizierte als letzte Woche. Sie dürfen ihr Haus beziehungsweise ihre Wohnung nicht verlassen. Ebenfalls in häuslicher Quarantäne befinden sich 1.460 Kontaktpersonen.

So verteilen sich die 74 Neuinfektionen:Verdachtsfälle labor-technisch bestätigt. Die 74 Neuinfektionen verteilen sich wie folgt: Altena (+2), Balve (+5), Halver (+3), Hemer (+1), Iserlohn (+6), Kierspe (+5), Lüdenscheid (+13), Meinerzhagen (+12), Menden (+11), Nachrodt-Wiblingwerde (+2), Neuenrade (+7), Plettenberg (+6) und Werdohl (+1).

Gesetzt den Fall, der Märkische Kreis bliebe bis Mittwoch, 12. Mai, unter einer Inzidenz von 165, könnten die Schulen ab Montag, 17. Mai, in den Wechselunterricht starten – soweit das Land dem zustimmt (Siehe auch Bericht auf Rundblick). Das Gesundheitsamt meldet auch zwei weitere Todesfälle: Aus Menden verstarb ein 83-jähriger Mann und aus Lüdenscheid ein 52-jähriger Mann in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 wurden beim Märkischen Kreis 372 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 festgestellt.

Insgesamt 19.395 labor-technisch bestätigte Coronanachweise gingen beim Gesundheitsamt ein. 17.685 Personen haben den Virus überwunden. In der Pflege sind 25 Bewohner von stationären Einrichtungen, Patienten von ambulanten Pflegediensten sowie der Eingliederungshilfe mit dem Coronavirus infiziert, 40 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind 28 und in Kitas 16 Coronafälle bekannt, 84 in Betrieben

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:• Altena: 32 Infizierte, 638 Gesundete, 55 Kontaktpersonen und 22 Tote • Balve: 40 Infizierte, 309 Gesundete und 30 Kontaktpersonen und 4 Tote • Halver: 72 Infizierte, 811 Gesundete, 40 Kontaktpersonen und 10 Tote • Hemer: 84 Infizierte, 1.302 Gesundete, 119 Kontaktpersonen und 24 Tote • Herscheid: 11 Infizierte, 191 Gesundete, 11 Kontaktpersonen und 4 Tote • Iserlohn: 251 Infizierte, 3.729 Gesundete, 298 Kontaktpersonen und 72 Tote • Kierspe: 53 Infizierte, 818 Gesundete, 77 Kontaktpersonen und 14 Tote • Lüdenscheid: 294 Infizierte, 3.542 Gesundete, 348 Kontaktpersonen und 68 Tote • Meinerzhagen: 116 Infizierte, 1.316 Gesundete, 86 Kontaktpersonen und 21 Tote • Menden: 145 Infizierte, 1.866 Gesundete, 176 Kontaktpersonen und 52 Tote • Nachrodt-Wiblingwerde: 23 Infizierte, 253 Gesundete, 23 Kontaktpersonen und 11 Tote • Neuenrade: 45 Infizierte, 462 Gesundete und 49 Kontaktpersonen und 3 Tote • Plettenberg: 78 Infizierte, 1.223 Gesundete, 44 Kontaktpersonen und 30 Tote • Schalksmühle: 17 Infizierte, 316 Gesundete, 34 Kontaktpersonen und 6 Tote • Werdohl: 77 Infizierte, 909 Gesundete, 70 Kontaktpersonen und 31 ToteHinweis: Während der Kontaktermittlung können sich Änderungen beispielsweise in Bezug auf Wohnorte ergeben. Diese Fälle werden rückwirkend in der Meldung an das LZG angepasst, sodass die Anzahl der Neuinfizierten alleine anhand der Berechnung aus der Anzahl der Infizierten, der Genesenen und der Verstorbenen nicht erfolgen kann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn