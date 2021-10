Inzidenz im Märkischen Kreis sinkt leicht auf 49,9

Iserlohn/Märkischer Kreis. Seit Freitag wurden 84 neue Corona-Fälle registriert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sieben-Tage-Inzidenz von 61,9 (11. Oktober) auf 49,9 (18. Oktober) gesunken. Aktuell sind laut Pressemitteilung beim Kreisgesundheitsamt 417 Corona-Infektionen (Vorwoche: 400) registriert.

Die 84 Neuinfektionen seit Freitag (15. Oktober) verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (6), Halver (5), Hemer (5), Herscheid (2), Iserlohn (19), Kierspe (3), Lüdenscheid (16), Meinerzhagen (10), Menden (8), Neuenrade (1), Plettenberg (6), Schalksmühle (1), und Werdohl (2). In Quarantäne befinden sich zudem weitere 102 Personen.

In Zusammenhang mit einer Corona-Infektion sind bisher 430 Menschen gestorben. Die Zahl der Gesamtinfektionen liegt bei 24.998, die der Genesenen bei 24.151. In Krankenhäuser werden derzeit zwölf Covid-19-Patienten behandelt, davon acht auf Intensivstationen (davon werden vier Patienten beatmet). Stationäre Einrichtungen, ambulante Pflegedienste oder Eingliederungshilfe haben derzeit sieben infizierte Bewohner, fünf Beschäftigte sind in Quarantäne. An Schulen sind 43 Coronafälle bekannt, an Kitas neun.

Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 17 Infizierte, 834 Gesundete, 3 Kontaktpersonen und 26 Verstorbene

• Balve: 27 Infizierte, 415 Gesundete, 1 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

• Halver: 17 Infizierte, 1.043 Gesundete, 7 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene

• Hemer: 25 Infizierte, 1.708 Gesundete, 4 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

• Herscheid: 11 Infizierte, 261 Gesundete, 1 Kontaktperson und 4 Verstorbene

• Iserlohn: 108 Infizierte, 5.221 Gesundete, 37 Kontaktpersonen und 80 Verstorbene

• Kierspe: 28 Infizierte, 1.204 Gesundete, 2 Kontaktpersonen und 18 Verstorbene

• Lüdenscheid: 79 Infizierte, 4.982 Gesundete, 19 Kontaktpersonen und 81 Verstorbene

• Meinerzhagen: 33 Infizierte, 1.665 Gesundete, 11 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

• Menden: 30 Infizierte, 2.441 Gesundete, 10 Kontaktpersonen und 57 Verstorbene

• Nachrodt-Wiblingwerde: 1 Infizierter, 332 Gesundete, 0 Kontaktpersonen, 11 Verstorbene

• Neuenrade: 6 Infizierte, 640 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

• Plettenberg: 25 Infizierte, 1.627 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 37 Verstorbene

• Schalksmühle: 2 Infizierter, 372 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

• Werdohl: 8 Infizierte, 1.406 Gesundete, 2 Kontaktpersonen und 33 Verstorbene

