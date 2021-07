15 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises am Donnerstag.

Corona Corona im MK: Inzidenzwert steigt weiter an – auf 14,9

Iserlohn/Märkischer Kreis. Den dritten Tag in Folge liegt der Inzidenzwert im MK über dem Wert von 10. In Iserlohn sind sechs Neuinfektionen gemeldet worden.

Aktuell sind im Märkischen Kreis 92 Frauen und Männer mit dem Coronavirus infiziert. Binnen eines Tages sind beim Gesundheitsamt 15 labor-technisch bestätigte Coronanachweise eingegangen.

In den vergangenen sieben Tagen haben sich nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts kreisweit 14,9 Menschen (Vortag: 12,4) pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Damit überschreitet der Kreis den dritten Tag in Folge den Schwellenwert von 10. Wird dieser Wert an acht aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, gelten ab dem übernächsten Tag kreisweit zusätzliche Regeln der Inzidenzstufe 1 (10 bis 35). Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes beträgt 20,4 (Vortag: 18,5); der Bundesdurchschnitt liegt bei 16,0 (Vortag: 15,0).

149 Kontaktpersonen stehen aktuell kreisweit unter Quarantäne

Neben den aktuell Infizierten dürfen 149 Kontaktpersonen ihr Haus beziehungsweise ihre Wohnung nicht verlassen. Innerhalb eines Tages hat das Gesundheitsamt 15 Neuinfektionen registriert. Sie verteilen sich auf Altena (1), Hemer (1), Iserlohn (6), Kierspe (1) und Lüdenscheid (6). Keine Coronafälle werden derzeit in drei Kommunen gemeldet: Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade und Schalksmühle.

Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 hat der Märkische Kreis insgesamt 21.076 nachgewiesene Corona-Infektionen erfasst. 20.569 Bürgerinnen und Bürger gelten als genesen. In Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstarben 415 Menschen.

Ein Covid-19-Patient muss im Krankenhaus behandelt werden

Im Krankenhaus wird derzeit ein Covid-19-Patient behandelt, nicht intensivmedizinisch. Aus dem sensiblen Bereich der stationären Einrichtungen, ambulanten Pflegedienste oder der Eingliederungshilfe ist ein Bewohner infiziert, fünf Beschäftigte befinden sich in angeordneter Quarantäne. Aus den Schulen und Kitas sind derzeit keine Fälle bekannt.

Weitere Informationen gibt es unter t1p.de/mtsm.

