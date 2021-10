Inzidenzwert im Märkischen Kreis unter Landesdurchschnitt

Märkischer Kreis/Iserlohn. Der Inzidenzwert ist im Kreis leicht gestiegen, außerdem gibt es zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahlen im Überblick.

Im Märkischen Kreis liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert mit 53,6 unter dem Landesinzidenzwert von 61,0. Aktuell sind 355 Frauen und Männer mit dem Coronavirus infiziert. Bedauerlicherweise wurden zwei Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung aktenkundig, teilt der Märkische Kreis mit.

Die 68 Neuinfektionen seit Mittwoch, 20. Oktober, verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (2), Balve (1), Halver (6), Hemer (5), Herscheid (1), Iserlohn (14), Kierspe (1), Lüdenscheid (14), Meinerzhagen (2), Menden (7), Neuenrade (1), Plettenberg (7), Schalksmühle (2) und Werdohl (4). Bei einem Infizierten konnte der Ort noch nicht eindeutig ermittelt werden

Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19

In Quarantäne befinden sich zudem 137 Personen. In stationärer Behandlung verstarben ein 59-jähriger Mann aus Plettenberg, geimpft und mit vielen Vorerkrankungen, und eine 74-jährige Frau ebenfalls geimpft, ebenfalls mit Vorerkrankungen.

Zwölf Covid-19-Patienten befinden sich aktuell in stationärer Behandlung, davon neun auf der Intensivstation. Vier Patienten werden beatmet. In stationären Einrichtungen, ambulanten Pflegediensten oder der Eingliederungshilfe gibt es fünf infizierte Bewohner, fünf Beschäftigte befinden sich in Quarantäne. In Schulen gibt es 20 Indexfälle, in Kitas sind es sechs. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gestiegen und liegt jetzt bei 53,6 (Vorwoche: 50,4). Die Hospitalisierungsrate (Land NRW) liegt bei 2,48 (Vorwoche: 1,70).

Der Anteil der Covid-19-Patienten an betreibbaren Intensivbetten (Land NRW / Divi-Intensivregister) liegt bei 6,24 Prozent (Vorwoche: 5,72 Prozent).

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden im Überblick:

• Altena: 14 Infizierte, 840 Gesundete, 2 Kontaktpersonen und 26 Verstorbene

• Balve: 13 Infizierte, 434 Gesundete, 4 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

• Halver: 22 Infizierte, 1.051 Gesundete, 10 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene

• Hemer: 18 Infizierte, 1.720 Gesundete, 13 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

• Herscheid: 5 Infizierte, 270 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

• Iserlohn: 90 Infizierte, 5.269 Gesundete, 40 Kontaktpersonen und 81 Verstorbene

• Kierspe: 17 Infizierte, 1.219 Gesundete, 7 Kontaktpersonen und 18 Verstorbene

• Lüdenscheid: 75 Infizierte, 5.013 Gesundete, 26 Kontaktpersonen und 81 Verstorbene

• Meinerzhagen: 29 Infizierte, 1.677 Gesundete, 14 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

• Menden: 33 Infizierte, 2.452 Gesundete, 9 Kontaktpersonen und 57 Verstorbene

• Nachrodt-Wiblingwerde: 3 Infizierte, 332 Gesundete, 1 Kontaktperson, 11 Verstorbene

• Neuenrade: 3 Infizierte, 644 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

• Plettenberg: 18 Infizierte, 1.642 Gesundete, 3 Kontaktpersonen und 38 Verstorbene

• Schalksmühle: 4 Infizierte, 372 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

• Werdohl: 11 Infizierte, 1.411 Gesundete, 3 Kontaktpersonen und 33 Verstorbene

• Ort unbekannt: 1 Infizierter

