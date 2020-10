Inzidenzwert klettert im Märkischen Kreis auf 99,2

Iserlohn/Kreis. Am Montag sind allein 57 positive Coronanachweise beim Kreisgesundheitsamt eingegangen.

In den letzten sieben Tagen haben sich im Märkischen Kreis statistisch gesehen 99,2 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Dies berichtet am Dienstag die Kreisverwaltung. Am Montag sind demnach 57 positive Coronanachweise beim Kreisgesundheitsamt eingegangen.

Die Zahl der akut mit dem Coronavirus Infizierten steigt auf 513. Die 57 Neuansteckungen verteilen sich auf Hemer (+10), Herscheid (+1), Iserlohn (+22), Lüdenscheid (+7), Meinerzhagen (1), Menden (+9), Plettenberg (+3) und Werdohl (+4). Unter Quarantäne stehen 1109 Kontaktpersonen und 15 Auslandsrückkehrer. 22 Personen konnten die häusliche Isolierung nach vierzehn Tagen als nicht mehr ansteckend verlassen. Der Inzidenzwert (Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner) liegt kreisweit bei 99,2.

In 14 Pflegeeinrichtungen sind derzeit 12 Bewohner und 10 Pflegekräfte infiziert. An den Schulen verzeichnet das Gesundheitsamt derzeit 23 Schüler, Lehrer und Betreuungskräfte, die den Virus in sich tragen. An Kindergärten sind es zwölf Kinder und Erzieher. Die mobilen Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises planen heute 69 Abstriche bei Kindern und Betreuungskräften der Kita Bunte Kluse in Lüdenscheid. Auf dem Programm stehen auch sechs Abstriche bei einem Pflegedienst in Halver, sowie 17 bei der Behindertenhilfe Menden.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Märkische Kreis bisher insgesamt 1857 Coronafälle. 1311 Personen haben den Virus bereits überwunden; 33 Märker sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. 32 Personen befinden sich in stationärer Behandlung, davon fünf auf der Intensivstation.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

Iserlohn: 113 Infizierte, 293 Gesunde, 191 Kontaktpersonen und 5 Tote

Hemer: 38 Infizierte, 95 Gesunde, 61 Kontaktpersonen und 1 Toter

Altena: 13 Infizierte, 29 Gesunde, 21 Kontaktpersonen und 1 Toter

Balve: 5 Infizierte, 29 Gesunde und 26 Kontaktpersonen

Halver: 23 Infizierte, 95 Gesunde, 66 Kontaktpersonen und 3 Tote

Herscheid: 5 Infizierter, 10 Gesunde und 10 Kontaktpersonen

Kierspe: 13 Infizierte, 36 Gesunde, 25 Kontaktpersonen und 1 Toter

Lüdenscheid: 134 Infizierte, 233 Gesunde, 347 Kontaktpersonen und 3 Tote

Meinerzhagen: 19 Infizierte, 64 Gesunde, 59 Kontaktpersonen und 5 Tote

Menden: 47 Infizierte, 156 Gesunde, 121 Kontaktpersonen und 11 Tote

Nachrodt-Wiblingwerde: 5 Infizierte, 16 Gesunde, 11 Kontaktpersonen

Neuenrade: 10 Infizierte, 65 Gesunde und 14 Kontaktpersonen

Plettenberg: 29 Infizierte, 97 Gesunde, 58 Kontaktpersonen und 3 Tote

Schalksmühle: 26 Infizierte, 28 Gesunde und 64 Kontaktpersonen

Werdohl: 33 Infizierte, 65 Gesunde und 35 Kontaktpersonen