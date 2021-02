Inzidenzwert liegt bei 76,1

Iserlohn/Märkischer Kreis. In Iserlohn gibt es zehn neue Corona-Infektionen.

Die Zahl der Neuinfektionen im Märkischen Kreis ist weiter rückläufig. In den letzten sieben Tagen haben sich nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) 76,1 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Aktuell tragen 504 Männer und Frauen das Virus in sich. Mit ihnen stehen 1030 Kontaktpersonen unter häuslicher Quarantäne. Das Haus beziehungsweise die Wohnung können 25 zuvor Infizierte seit Dienstag wieder verlassen. Sie gelten als nicht mehr ansteckend.

Die 40 am Dienstag registrierten Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Iserlohn (+10), Altena (+1), Halver (+1), Hemer (+2), Kierspe (+2), Lüdenscheid (+11), Meinerzhagen (+2), Menden (+6), Nachrodt-Wiblingwerde (+1), Plettenberg (+2) und Werdohl (+1). Bei einem Infizierten ist der Ort noch nicht ermittelt. Das Gesundheitsamt musste dem NRW-Landeszentrum für Gesundheit und damit auch dem RKI am Dienstag drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung mitteilen. Die Verstorbenen befanden sich alle zuletzt in stationärer Behandlung. Sterbedatum laut Totenschein war der 6. Februar. Es handelt sich um eine 85-jährige Bewohnerin einer Senioreneinrichtung in Werdohl, einem 84-jährigen Bewohner einer Senioreneinrichtung in Menden und einem 84-jährigen Senior aus Kierspe.

Die Gesundheitsdienste hatten für Mittwoch 52 Coronatestungen geplant, davon 13 an der Teststation in Lüdenscheid, neun an der in Iserlohn und 30 mobil. In den Krankenhäusern werden 74 Covid-19-Patienten behandelt, davon dreizehn intensivmedizinisch. Drei Personen werden beatmet. In den Pflegeeinrichtungen sind derzeit 49 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert.

Seit Ausbruch der Pandemie vor knapp einem Jahr haben sich insgesamt 10.689 Einwohner mit dem Virus angesteckt. 9968 Menschen haben die Infektion bereits überstanden. 217 Patienten sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 10 Infizierte, 420 Gesundete, 15 Kontaktpersonen und 14 Tote

• Balve: 18 Infizierte, 186 Gesundete und 57 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Halver: 30 Infizierte, 383 Gesundete, 55 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 28 Infizierte, 764 Gesundete, 39 Kontaktpersonen und 16 Tote

• Herscheid: 5 Infizierte, 89 Gesundete, 8 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Iserlohn: 86 Infizierte, 2.286 Gesundete, 148 Kontaktpersonen und 33 Tote

• Kierspe: 29 Infizierte, 513 Gesundete, 65 Kontaktpersonen und 7 Tote

• Lüdenscheid: 88 Infizierte, 1.626 Gesundete, 186 Kontaktpersonen und 44 Tote

• Meinerzhagen: 46 Infizierte, 799 Gesundete, 93 Kontaktpersonen und 15 Tote

• Menden: 66 Infizierte, 1.057 Gesundete, 121 Kontaktpersonen und 32 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 9 Infizierte, 167 Gesundete, 10 Kontaktpersonen und 6 Tote

• Neuenrade: 9 Infizierte, 331 Gesundete und 20 Kontaktpersonen und 2 Tote

• Plettenberg: 26 Infizierte, 561 Gesundete, 54 Kontaktpersonen und 12 Tote

• Schalksmühle: 7 Infizierte, 221 Gesundete, 26 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Werdohl: 46 Infizierte, 565 Gesundete, 133 Kontaktpersonen und 26 Tote

Weitere Informationen unter kreis.mk/corona oder unter www.land.nrw/corona