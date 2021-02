Inzidenzwert liegt erstmals seit Oktober unter 100

Märkischer Kreis. Eine 92-Jährige ist in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Der Kreis meldet 38 neue Infektionen.

Zum ersten Mal seit dem 26. Oktober liegt der Inzidenzwert im Märkischen Kreis wieder unter 100. Nach den Berechnungen des Kreises haben sich in den letzten sieben Tagen 96,3 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt.

Gestern meldete das Kreisgesundheitsamt 38 neue labor-technisch bestätigte Coronanachweise. Sie verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+1), Halver (+8), Hemer (+2), Herscheid (+1), Iserlohn (+9), Lüdenscheid (+2), Meinerzhagen (+4), Menden (+4), Plettenberg (+3) und Werdohl (+4). Insgesamt sind derzeit 616 Männer und Frauen infiziert. Mit ihnen stehen 1220 Kontaktpersonen unter Quarantäne. Am Donnerstag konnten 100 zuvor Infizierte ihr Haus oder ihre Wohnung wieder verlassen. Sie gelten als nicht mehr ansteckend.

14 Covid-19-Patientenauf der Intensivstation

Im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung ist am Mittwoch eine 92-jährige Bewohnerin einer Senioreneinrichtung in Iserlohn in stationärer Behandlung gestorben.

Die Gesundheitsdienste planten für heute 109 Coronatestungen, davon 27 an der Teststation in Lüdenscheid, 17 an der Teststation in Iserlohn und 65 mobil. In den Krankenhäusern werden 79 Covid-19-Patienten behandelt, davon 14 intensivmedizinisch. Neun Personen werden beatmet. In den Pflegeeinrichtungen sind derzeit 60 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert; sieben Kinder oder Jugendliche wurden in Schulen und zwei in Kitas positiv getestet. Seit Ausbruch der Pandemie vor knapp einem Jahr haben sich insgesamt 10.506 Einwohner im Kreis mit dem Virus angesteckt. 9684 Menschen haben die Infektion bereits überstanden. 206 Patienten sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Weitere Informationen gibt es unter kreis.mk/corona oder unter www.land.nrw/corona.