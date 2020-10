Irrungen und schräge Weisheiten

„Er war jung, jung, jung – ein Sahneschnittchen!“, sagt Lisa (gespielt von Marie Theres Kroetz-Relin), Mitte 50, erfolgreich im Job und Ehefrau von Hausmeister Berti (Markus Majowski), zu ihrer Freundin und Nachbarin Gerda (Franziska Traub), arbeits-, mann- und scheinbar planlos. Mit diesen Worten und dem daraus folgenden amourösen Abenteuer ist die Handlung der Komödie „Ungeheuer heiß“ im Parktheater eigentlich schon erzählt. Typisch Boulevard ergeben sich daraus bei der Tournee-Premiere der „Komödie im Bayerischen Hof, München“ eine ganze Reihe von Irrungen und Wirrungen, Pointen und schräge Lebensweisheiten („Männer sind wie Katzen, solange sie etwas zu fressen bekommen, bleiben sie Zuhause“). Das Stück beginnt zurückhaltend: Handlung und Ensemble müssen sich noch warmlaufen. Für Marie Theres Kroetz-Relin bedeutet die Rolle der „Lisa“ ein doppelter Neuanfang: Die 54-Jährige stand aus familiären Gründen 30 Jahre lang auf keiner Bühne und in einer lustigen Rolle sei sie noch nie besetzt worden, sagte sie. Kroetz-Relin teilt damit das Schicksal vieler schöner Schauspielerinnen: Ihnen traut man nicht zu, komisch zu sein. Einmal Geliebte, immer Geliebte, heißt es oft. Nun also die „Lisa“.

Ihre samt-hauchige Stimme scheint zuerst fehl am Platz zu sein bei all dem Klamauk. Kroetz-Relin schwebt über den Dingen, die unten auf der Bühne vor sich gehen. Und, es sei einem vergeben, irgendwie kommen auch die Erinnerungen an die große Maria Schell, Kroetz-Relins Mutter, auf . . .

Doch zurück zur Komödie. Darin nimmt eine andere Schauspielerin das Heft in die Hand: Franziska Traub! Auch ihr Konterpart Markus Majowski, der längst ein guter Freund des Parktheaters ist, steht dahinter zurück. Die beiden kabbeln sich nach Herzenslust – aber am Ende hat immer Franziska Traub das letzte Wort. Ohne Rücksicht auf persönliche Eitelkeiten spielt sie eine Frau, die nie „einen abbekommt“.

Mit ihrer Spielfreude und vollem Körpereinsatz bringt sie die Komödie in Fahrt und füllt die ganze Bühne aus. Bei ihr wirkt selbst die übertriebene Komik nicht überzogen, sondern lustig. Und um zur Musik von Tina Turners „Private Dancer“ eine schräge Verführungsparodie auf die Bühne zu bringen, braucht es wohl auch die Fähigkeit, sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen. Ricardo Angelini und Sebastian Waldemer bleiben in ihren Rollen als junge Verführer blass – aber das ist wohl auch so gewollt. Kerstin Fernström spielt nicht nur „Ulla“, die Schwester aus Schweden, sie hat das Theaterstück auch aus dem Schwedischen übersetzt.

Ältere Frau verführtjungen Mann

Das Thema „Ältere Frau verführt jungen Mann“ hätte – allem Witz zum Trotz – noch vertieft werden können. So bleibt es bei Ritas Satz: „Es war völlig unbedeutend – außer das Gefühl begehrenswert zu sein.“ Ebenso ist es mit dem Punkt „Frau ist beruflich erfolgreicher als Mann“ – das wird zwar in die Geschichte eingeführt, aber nicht weiterentwickelt – und dann hätte man es auch weglassen können. Das Publikum honorierte die Leistung des Ensembles mit ehrlichem Beifall, Begeisterungsstürme blieben an diesem Abend aus.