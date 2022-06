Iserlohn: 104 Seilersee-Gesamtschüler verabschiedet

Iserlohn. Die Gesamtschule Seilersee in Iserlohn hat 104 Schüler verabschiedet. Wachsen war das Motto der Zeugnisvergabe.

Das Ende eines Schuljahres bedeutet auch immer das Ende der derzeitigen Schullaufbahn für die Abschlussklassen. Dieses Jahr war es für den zehnten Jahrgang der Gesamtschule Seilersee in Iserlohn so weit. Die Schülerinnen und Schüler des zehnten Jahrgangs kamen mit ihren Eltern und Erziehungsberechtigten sowie den Lehrkräften zusammen, um die Zeugnisvergabe zu feiern. Die Feierlichkeit stand unter dem Motto „wachsen“, um die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler auszudrücken.

Abschluss trotz vieler Umstände

Der stellvertretende Schulleiter Olaf Beck eröffnete die Veranstaltung mit einer Rede, die auf das Motto ausgerichtet war. So nahm er Bezug auf die Schulzeit der Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahrgangs 2022, in der sie stetig wuchsen und sich entwickelten, bis hin zur Erreichung des Abschlusses nach der Klasse 10. Dabei ließen sie sich auch von insgesamt zwei Umzügen in neue Schulgebäude sowie der Coronapandemie und dem einhergehenden Homeschooling nicht aufhalten. Da vor allem ihre letzten zwei Schuljahre von den Umständen der Coronapandemie geprägt waren, war es umso schöner, zum Ende des Schuljahres Ausflüge mit dem Jahrgang durchführen zu können und letztendlich die Zeugnisvergabe gebührend zu feiern.

Nach der Rede des stellvertretenden Schulleiters kamen Vertreterinnen der Schulpflegschaft und des Fördervereins, Frau Kaltenhorst und Frau Kleinschmidt, zu Wort, die sich noch gut an das Luftballonsteigen am Anfang der fünften Klasse des Jahrgangs erinnern konnten. Mit Bezug darauf blickten sie auf die Schulzeit zurück. Die Schülerinnen und Schüler ließen ihre Schulzeit ebenfalls anhand der Rede des Schülersprechers Armand Ahmataj, der Teil des Abschlussjahrgangs 2022 war, Revue passieren. Insgesamt wurde mit Freude und Dankbarkeit auf die Jahre zurückgeblickt. Diese Dankbarkeit galt ebenfalls den Eltern und Erziehungsberechtigten, die sich auf verschiedenste Weise in dem Schulleben eingebracht und engagiert hatten. So nahmen sich die Klassenlehrerinnen und -lehrer nicht die Gelegenheit besonderes Engagement aufseiten der Eltern und Erziehungsberechtigten zu ehren.

Der Höhepunkt der Zeugnisvergabe war selbstverständlich die Übergabe der Zeugnisse. Insgesamt 104 Schülerinnen und Schüler erhielten ein Abschlusszeugnis, mit dem nun jeder Einzelne endlich die bisherigen Erfolge ernten konnte. Gemäß dem Motto erhielten sie neben dem Zeugnis eine Pflanze als Zeichen des Weiterwachsens, des Weiterentwickelns. Der Ausklang der Veranstaltung fand in Form eines Sektempfangs und Abschiednehmens statt.

Die Absolventen:

Klasse 10a: Soner Balta, Mick Bohemann, Ikram Charouiti, Leonard Danne, Raphael Effenberg, Leilla Fatima El Kahcha, Florian Fiegert, Alida Gashi, Valon Halili, Leo Ionov, Zina Jouhand, Luka Kopic, Kristian Lasse Kuntze, Leonie Chantal Meier, Oliver Mihajlovic, Aarshana Moorthy, Felix Otte,

Adina Jolie Pecek, Domenic Pforte, Tristan Riedel, Mela Sabotic,

Jessica Maria Santos de Carvalho, Reyhan Rim Sleiman, Leonard Temp, Mary Joenna Thomas, Finn Tölle, Mattis Tölle und Luana

Antonina Grazyna Wojtkowiak.

Klasse 10b: Mohamed Elsayed Ali, Arianit Arifi, Charleen Bald, Niklas Bienas, Anas Chakroun,

Kristina Ehmann, Clarissa Grube, Jason Peter Hose, Izabella

Igorevna Kabak, Eleftherios

Djondo Kodjo, Joyce Pemba Kulosa, Zakia Lamghizarti, Matheus

Lima Diogo, Leon Lubetzki, Cela Peter, Roman Prinz, Amina Rajia, Meriam Rajia, Noah Rebiger, Jana Schäfer, Benedikt Schneider,

Jasmin Spors, Damon Lee Tiller, Dana Joice Voigt, Niclas Vorländer und Jing Zhang.

Klasse 10c: Melda Aksoy, Jeanne Celine Buhic, Pascal Ciaston,

Joanne Luise Drews, Selena Dülek, Can Mehmet Eksi, Noah Christian Embert, Daniel Geiger, Ruven Gerres, Julia Alina Grieger, Julia Maria Harder, Leeja Lakisa Jahja,

Leonie-Mariet Kaltenhorst, Metin Keskinsoy, Leni-Josephine Knothe, Steve Krus, Vanessa Marie Rita Landolfo, Tim Lange, Pascal Mäffert, Mohammad Jalal Mohammadi, Nikita Müller, Connar Okoronkwo und Tom Anastasios Reinecke.

Klasse 10d: Armand Ahmataj, Luan Besim Bajraktari, Zahra Boufous, Tim Lukas Bräker, Emily-Marie Carvalho, Tuana Filizoglu, Fatma Gündüz, Vanessa Hepp, Jaymie Sam Bruno Isken, David Lange, Yasmin-Josefine Luge-Scheika, Dijedon Maliqi, Colin Lennart Munkelt, Angelina Neff, Iman Oukouiss, Wiam Oukouiss, Ian Christian Röttger, Sila Seker, Robin Luca Senf, Lina Siebrecht, Letizia Tanasa, Lorin Taylan, Neniel Jara Teich, Ayse Tugral, Leon-Jan Wickert, Nelly Wieneke und Leon Wilcoch

