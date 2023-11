Iserlohn: 12-jähriger zerstört Busscheibe mit Hammer

Iserlohn Ein 15-jähriges Mädchen holte einen Nothammer aus der Halterung eines Busses. Ihr Begleiter nutzte diesen und zerstörte eine Scheibe.

Eine 15-Jährige hat am Freitagmittag, 10. November, in Iserlohn einen Nothammer in einem Bus aus der Halterung geschnitten und ihrem zwölfjährigen Begleiter übergeben, der damit eine Scheibe des Busses zerstörte. Der Bus stoppte an der Haltestelle Kalthof Center/Leckingser Straße und der Fahrer holte die Polizei. Die übergab die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten und schrieb Anzeigen wegen Sachbeschädigungen.

