Ein Tatverdächtiger reagierte am Sonntag gegenüber der Polizei aggressiv.

Kriminalität Iserlohn: 15-Jährige gewürgt, dann Tumult an Bahnhofstraße

Iserlohn. Die Polizei wurde am Sonntag zunächst in die Viktoriastraße in Iserlohn gerufen. Ein Tatverdächtiger und weitere Personen reagierten aggressiv.

Wegen eines angeblich lautstarken Streits ist die Polizei am Sonntag gegen 18.35 Uhr zur Viktoriastraße in Iserlohn gerufen worden. Vor Ort trafen die Polizeibeamten eine völlig aufgelöste 15-Jährige an. Ein Mann ergriff die Flucht, als die Polizei eintraf.

Das Mädchen erklärte gegenüber der Polizei, dass sie ein flüchtig bekannter Mann verfolgt, von hinten gewürgt und gekratzt und ihre Tasche beschädigt habe. Im Rahmen der folgenden Nahbereichsfahndung entdeckte eine Streife den 26-jährigen Tatverdächtigen an der Bahnhofstraße.

Der aggressiv auftretende Mann bestritt die Tat. Familienangehörige mischten sich ein und störten die Maßnahmen der Polizei. Unter dem lautstarken Protest der Angehörigen sicherten die Polizeibeamten Beweismittel und schrieben eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

