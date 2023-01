Iserlohn: 16-Jähriger stürmt mit Holzlatte in fremde Wohnung

Mit Holzlatte und Messer in der Hand soll ein 16-Jähriger am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr durch eine offene Wohnungstür in eine Wohnung am Mühlentor in Iserlohn gestürmt sein.

Mit Holzlatte und Messer in der Hand soll ein 16-Jähriger am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr durch eine offene Wohnungstür in eine Wohnung am Mühlentor gestürmt sein. Zwei Männer, 31 und 19 Jahre alt, verbarrikadierten sich in einem Hinterzimmer, so berichtet es die Polizei.

Der offenbar sehr aufgebrachte und alkoholisierte Angreifer verließ die Wohnung kurz, so dass der Wohnungsinhaber und sein Gast die Eingangstür verschließen und ein weiteres Eindringen verhindern konnten. Sie riefen die Polizei und beschrieben den Tatverdächtigen.

Streifenwagenbesatzung entdeckt den Tatverdächtigen

Im Rahmen der folgenden Nahbereichsfahndung entdeckte eine Streifenwagenbesatzung den Tatverdächtigen am Stadtbahnhof. Bei seiner Durchsuchung konnten keine Waffen gefunden werden. Allerdings lag nur wenige Meter von ihm entfernt eine Holzlatte auf der Straße. Sie wurde sichergestellt.

Der Minderjährige kommt aus Menden

Der minderjährige, in Menden gemeldete Tatverdächtige wurde dem Jugendamt Menden übergeben. Der Hintergrund des Angriffs konnte nicht geklärt werden. Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen Bedrohung.

