Iserlohner (23) randaliert mit Hantelstange in Tankstelle

An der Karl-Arnold-Straße in Iserlohn musste die Polizei einen Randalierer festnehmen.

Iserlohn. Weil ein 23-jähriger Iserlohner in einer Tankstelle ausgerastet ist, musste die Polizei gerufen werden. Was mit dem Randalierer geschehen ist.

Ein 23-Jähriger hat am Dienstag laut Polizeibericht gegen 15.05 Uhr in einer Tankstelle an der Karl-Arnold-Straße in Iserlohn randaliert.

Mit einer Hantelstange schlug er grundlos die Scheiben von Kühlschränken ein und beschädigte auch andere Gegenstände. Zwei Beschäftigten der Tankstelle gelang es, den Mann zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Bei dem 23-Jährigen ergaben sich Hinweise auf eine mögliche psychische Erkrankung. Er wurde durch eine Ärztin und das Ordnungsamt der Stadt Iserlohn in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Die Hantelstange wurde sichergestellt.

