Die Polizei war in Iserlohn am Hemberg-Parkplatz im Einsatz.

Polizei Iserlohn: 23-Jährigen in Polizeigewahrsam genommen

Iserlohn. Ein 19-Jähriger ohne Führerschein, aber unter Drogeneinfluss hinterm Steuer, und zudem Schaulustige, die herumpöbelten. Was in Iserlohn geschah.

Ein 23-jähriger Iserlohner mischte sich in der Nacht zum Sonntag in eine Verkehrskontrolle der Polizei ein und landete nach einer Widerstandshandlung im Gewahrsam. Gegen 1.30 Uhr wurde der Polizei ein auffälliger Fahrzeugführer in der Innenstadt gemeldet. Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Eine Streifenwagen-Besatzung entdeckte den Pkw auf der Baarstraße und fuhr hinterher.

Schaulustige stören Polizeiarbeit

Der Fahrer lenkte den Wagen auf den Hemberg-Parkplatz, sprang heraus und wollte scheinbar auf der Beifahrerseite wieder einsteigen. Der 19-Jährige bestreitet, gefahren zu sein. Er hat keinen Führerschein und stand unter Drogeneinfluss. Die Polizeibeamten fertigten entsprechende Strafanzeigen. Während der Aufnahme des Sachverhalts kamen weitere Schaulustige hinzu und störten die Maßnahmen, weshalb die Beamten Verstärkung anforderten.

Platzverweis für 23-Jährigen

Die Polizeibeamten überprüften die Personalien mehrerer Personen. Ein 23-Jähriger bekam einen Platzverweis, folgte jedoch den Anweisungen nicht, schrie die Beamten an und baute sich wild gestikulierend vor den Einsatzkräften auf. Als die Beamten die Androhung, ihn in Gewahrsam zu nehmen, umsetzen wollten, sperrte er sich. Die Polizeibeamten überwältigten ihn, brachten ihn ins Gewahrsam und schrieben eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

