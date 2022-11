Iserlohn: 23-Jähriger auf Spielplatz mit Drogen erwischt

Hagen/Iserlohn. Ein 23-jähriger Iserlohner soll bewaffneten Drogenhandel betrieben haben. Vor dem Landgericht Hagen gab es dafür eine entsprechende Strafe.

Mit einer Bewährungsstrafe ist im Landgericht Hagen der Prozess gegen einen 23-jährigen Iserlohner zu Ende gegangen, dem zunächst ein „bewaffnetes Handeltreiben mit einer nicht geringen Menge Betäubungsmittel“ vorgeworfen worden war. Die 9. Große Strafkammer des Landgerichts verurteilte ihn wegen Handeltreibens und wegen Besitzes einer nicht geringen Menge Betäubungsmittel zu einem Jahr und zehn Monaten Haft auf Bewährung.

Außerdem ordneten die Richter die Einziehung von 2000 Euro an, die er im Februar 2021 beim Verkauf von 336 Gramm Marihuana auf einem Spielplatz in Iserlohn vereinnahmt hatte. Der Angeklagte versicherte, dass er bei diesem Geschäft lediglich als Vermittler fungiert und nur „100 oder 150 Euro“ Provision kassiert habe. Das hatte jedoch keine Auswirkungen auf die bevorstehende Rechnung der Staatsanwaltschaft.

Iserlohner hat Cannabis-Konsum eingestellt

Zwei Brüder, die 2016 aus Syrien nach Deutschland gekommen waren, bestätigten als Zeugen seine Angaben über dieses Geschäft und gemeinsames Kiffen. „Wir waren enge Freunde. Er hat mir geholfen, die Sprache zu lernen“, erinnerte sich der Ältere, der mittlerweile an einer Hotelrezeption in München arbeitete. Zum Abschied wandte er sich persönlich an den 23-Jährigen: „Ich war erst sauer, als die Polizei uns (mit den 336 Gramm Marihuana) erwischt hat. Später war ich zufrieden, dass das passiert ist.“ Damit war die Aufforderung an den Angeklagten verbunden, die Geschehnisse ähnlich zu sehen. Tatsächlich war der Iserlohner auf seinem Weg vorangekommen. Er hatte den Cannabis-Konsum aus eigener Kraft eingestellt: „Das ist nicht so krass, wie ich mir das vorgestellt habe.“

Er verstand nun nicht mehr so recht, warum er seinen Schulabschluss versemmelt hatte: „Wir sind gemeinsam nicht zur Schule gegangen.“ Das hatte Folgen: „Ich habe einfach nicht gearbeitet. Da habe ich auch keine Erklärung für.“ Trotz fehlender Ausbildung hat er nun erstmals Aussichten auf eine Beschäftigung.

Polizei findet in Iserlohn Haschisch

Wegen der fehlenden Selbstständigkeit konnte es nicht überraschen, dass sich sein Zuhause noch bei seinen Eltern befand. Als die Polizei dort im August 2021 mit einem Durchsuchungsbeschluss auftauchte, mussten die Beamten ihn wecken und in seinem Zimmer nicht lange suchen. Er habe sofort eine Tüte mit 77 Gramm Haschisch und eine Feinwaage aus dem Schrank geholt und ausgehändigt, erinnerte sich ein Polizeizeuge. Die dennoch eingeleitete Suche erbrachte lediglich ein weiteres Gramm Marihuana.

Dass der 23-Jährige auch einen Schlagring besaß, brachte ihm eine Anklage wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln ein. Die Richter konnten aber nicht feststellen, dass diese Waffe etwas mit den Drogen zu tun hatte. Das Mindeststrafmaß sank dadurch von fünf Jahren auf ein Jahr. Die Richter gingen bei dem Geschäft mit den 336 Gramm Marihuana nicht von einem minderschweren Fall aus – wohl aber bei den in seinem Zimmer gefundenen 77 Gramm Haschisch, die er nur für den Eigenkonsum gekauft haben wollte.

Angeklagter ist schuldfähig

Der psychiatrische Sachverständige attestierte dem 23-Jährigen volle Schuldfähigkeit. Die Voraussetzungen für die Einweisung in eine geschlossene Entziehungsanstalt seien nicht gegeben. Nach einem Jahr „stabiler Abstinenz“ sah auch er den 23-Jährigen auf einem guten Weg. Da allerdings weiterhin eine gewisse Rückfallgefahr besteht, bauten die Richter eine Sicherung ein: Der Angeklagte muss einmal monatlich zur Suchtmittel-Kontrolle in eine Arztpraxis. Darüber hinaus wurde ihm die Zusammenarbeit mit einer Suchtberatungsstelle nahegelegt.

