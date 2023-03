Iserlohn: 23-Jähriger randaliert unter Drogeneinfluss

Am frühen Samstagmorgen hat ein 23-jähriger Iserlohner an der Brausestraße randaliert.

Iserlohn. Unter Drogeneinfluss hat ein 23-jähriger Iserlohner am frühen Samstagmorgen in der Brausestraße randaliert.

Ein 23-jähriger Iserlohner randalierte am frühen Samstagmorgen, gegen 4.20 Uhr, in der Brausestraße. Laut Polizeibericht warf er nach derzeitigem Kenntnisstand einen Altkleidercontainer um und trat an zwei Autos die Außenspiegel ab.

Der offenbar unter Drogeneinfluss stehende Mann wurde durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Den Morgen verbrachte er im Polizeigewahrsam. Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

