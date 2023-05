Die Polizei hat in Iserlohn am Schapker Weg Kontrollen der Geschwindigkeit durchgeführt.

Radarkontrollen Iserlohn: 29 Verwarngelder bei Kontrollen an der Schapke

Iserlohn. Die Polizei hat am Mittwoch am Schapker Weg die Geschwindigkeit von 624 Verkehrsteilnehmern per Radar gemessen.

Die Polizei hat am Montag in der Zeit von 14.20 bis 16 Uhr die Geschwindigkeit von 624 Verkehrsteilnehmern am Schapker Weg per Radar kontrolliert.

+++ Auch interessant: Lange Ölspur durch den Iserlohner Norden +++

Die Beamten verhängten 29 Verwarngelder und schrieben eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der höchste Messwert lag bei 69 Stundenkilometern bei erlaubten 50 km/h.

+++ Lesen Sie auch: Nachrichten aus Iserlohn +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn