Iserlohn: 31-Jährige bricht gewaltsam in eine Wohnung ein

Iserlohn. Die Polizei nahm eine 31-Jährige nach einem Einbruch in Iserlohn fest. Der Wohnungseigentümer war dabei eine große Hilfe für die Beamten.

Eine Einbrecherin wurde am Donnerstagnachmittag in der Schlesischen Straße in Iserlohnfestgenommen. Die 31-Jährige hatte sich gewaltsam über ein Fenster Zugang zu einer Wohnung in einem dortigen Mehrfamilienhaus verschafft. Dort wurde sie durch den Wohnungseigentümer, gegen 22.30 Uhr, überrascht, als dieser nach Hause kam. Der Inhaber hielt die 31-Jährig bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Die Frau, die keinen festen Wohnsitz hat, wurde vor Ort festgenommen.

