Iserlohn: 39-Jähriger löst Brandmeldeanlage aus - Gewahrsam

Foto: Michael May / IKZ

In Iserlohn löste ein Bewohner der Asylunterkunft an der Bleichstraße (Archivbild) in der Nacht zu Montag gleich fünf Mal die Brandmeldeanlage aus.

Iserlohn. Polizei und Feuerwehr waren fünf Mal an der Iserlohner Asylunterkunft an der Bleichstraße im Einsatz. Die Brandmeldeanlage wurde ausgelöst.

Polizei und Feuerwehr hatten in der Nacht zu Montag alle Hände voll zu tun. Gleich fünf Mal wurde die Brandmeldeanlage der Asylunterkunft an der Bleichstraße in Iserlohn ausgelöst. Um 21.02 Uhr rückten die Einsatzkräfte zum ersten Mal aus, dabei stellten sie fest, dass es sich um einen Fehlalarm handelte.

Um 22.52 und 23.09 Uhr gingen wieder die Meldungen ein: Brandmeldeanlage Bleichstraße. Auch in diesem zweiten und dritten Fall stellte die Feuerwehr kein Feuer fest, die Polizei schrieb in beiden Fällen eine Strafanzeige wegen Missbrauchs von Notrufen. Doch damit war es noch immer nicht getan. Bereits um 23.24 Uhr löste die Brandmeldeanlage wieder aus. Damit waren die Einsatzkräfte zum vierten Mal vor Ort. „Es konnte ein 39-jähriger Bewohner als Tatverdächtiger ermittelt werden“, berichtet Polizei-Sprecher Marcel Dilling. Es gab eine Strafanzeige.

Bewohner wird in Gewahrsam genommen

Doch auch dies war nicht das letzte Mal, dass Polizei und Feuerwehr in der Nacht an der Bleichstraße im Einsatz waren: Um 3.18 Uhr wurde die Brandmeldeanlage erneut ausgelöst, es handelte sich wieder um einen Fehlalarm. Nachdem der Notruf fünf Mal missbraucht wurd, nahm die Polizei den Tatverdächtigen zur Vermeidung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

