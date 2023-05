Iserlohn: 43-Jähriger aus Discounter geworfen

Iserlohn. Obwohl er bei einem Discounter Hausverbot hat, betrat ein 43-jähriger Iserlohner das Geschäft. Dann kam die Polizei.

Ein 43-jähriger hat am Samstagabend einen Discounter an der Karl-Arnold-Straße in Iserlohn betreten, obwohl er dort bereits nach diversen Streitigkeiten laut Polizeibericht Hausverbot hat.

Mehr aus Iserlohn: Spektakuläre Katzenrettung

Als ihn ein Mitarbeiter entdeckte und rausschickte, beleidigte und bedrohte er den Mitarbeiter. Der holte die Polizei. Die Beamten befragten den Mann später draußen auf der Straße und schrieben Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs, Bedrohung und Beleidigung.

Lesen Sie auch: Nachrichten aus Iserlohn

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn