Iserlohn: 48 Geschwindigkeitsverstöße im Schapker Weg

Iserlohn. Die Polizei führte im Schapker Weg Geschwindigkeitskontrollen durch. 938 Fahrzeuge wurden vom Radargerät erfasst. Das ist das Fazit des Tages.

Die Polizei führte in Iserlohn im Schapker Weg am Dienstag, 7. März, von 16.35 bis 18.50 Uhr Radarmessungen durch. 938 Fahrzeugdaten wurden dabei erfasst. In 48 Fällen befanden sich die Geschwindigkeitsverstöße im Verwarngeldbereich. Vier Mal hingegen kam es zu Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Der höchste gemessene Wert betrug 78 km/h, obwohl in der geschlossenen Ortschaft nur 50 Stundenkilometer erlaubt sind.

In Rheinen hingegen war die Polizei am Mittwoch, 8. März, von 6.50 bis 9.35 Uhr. Auf der Rheinener Straße wurden 777 Fahrzeuge gemessen. 71 Fahrzeugführer hatten ein Verwarngeld zu zahlen, weil sie zu schnell waren. In 12 Fällen wurden Ordnungswidrigkeitsanzeigen geschrieben. Der höchste gemessene Wert betrug 59 km/h. 30 Stundenkilometer sind erlaubt.

