Iserlohn: 59-Jähriger bedrohte Nachbarn mit einem Hammer

Die Polizei berichtet von einer Bedrohung in einem Mehrfamilienhaus in Iserlohn.

Iserlohn. Laut Polizeiangaben kam es in Iserlohn zu einer Bedrohung. Ein 59-Jähriger nutzte dafür einen Hammer. Die Beamten mussten einschreiten.

Ein 59-jähriger Mann hat in der Nacht zu Montag, 25. September, in einem Mehrfamilienhaus in Iserlohn am Grüner Weg randaliert und laut Polizei seine Nachbarn mit einem Hammer bedroht.

Die herbeigerufenen Beamten überwältigten den offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden Mann, nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten mit zur Wache, wo er ins Gewahrsam kam, und schrieben eine Strafanzeige wegen Bedrohung.

