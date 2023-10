Iserlohn: 66-Jährige nach Randale in Psychiatrie eingewiesen

Die Polizei Iserlohn hatte am Samstag zweimal Ärger mit einer 66-Jährigen. Am Ende wurde sie in eine Psychiatrie eingewiesen.

Iserlohn. Zweimal in zwei Stunden hatte eine 66-Jährige in Iserlohn Ärger mit der Polizei. Am Ende wurde sie in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Nach zwei Polizeieinsätzen ist eine 66 Jahre alte Frau aus Iserlohn am Samstag in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen worden. Das berichtet die Polizei.

Zunächst randalierte die Frau gegen 15.30 Uhr in einer Bäckereifiliale an der Wermingser Straße. Sie warf eine Bierflasche auf den Boden und biss in mehrere zum Verkauf angebotene Gebäckstücke. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen auf der Wache die Personalien auf, bevor sie die Frau wieder entließen.

Gegen 17.30 Uhr fiel die 66-Jährige dann erneut auf, weil sie an einem Imbiss an der Mendener Straße ihr Essen nicht bezahlte. Da sich im Einsatzverlauf Hinweise auf eine psychische Erkrankung der Frau ergaben, wurde sie durch einen Arzt und das Ordnungsamt der Stadt Iserlohn eingewiesen.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Diebstahl.

