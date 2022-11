Letmathe: 67 Verwarngelder bei Radarkontrollen

Die Polizei hat an der Brinkhofstraße und an der Altenaer Straße in Letmathe die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer überwacht.

Letmathe. Die Polizei hat die Geschwindigkeit von 1669 Fahrzeugen an der Brinkhofstraße und der Altenaer Straße in Letmathe kontrolliert.

Die Polizei im Märkischen Kreis hat am Freitag an der Brinkhofstraße und an der Altenaer Straße in Letmathe die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer per Radarmessung kontrolliert.

1669 Fahrzeuge gemessen

An der Brinkhofstraße in Letmathe kontrollierte die Polizei am Freitag zwischen 13.25 Uhr und 16.28 Uhr. 410 Fahrzeuge wurden dabei gemessen. Es gab 67 Verwarngelder und sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Der schnellste Fahrer war mit 55 Stundenkilometern bei erlaubten Tempo 30 unterwegs.

An der Altenaer Straße in Letmathe gab es am Freitag zwischen 16.37 und 19.40 Uhr Radarmessungen der Geschwindigkeit. Dabei wurden 1259 Fahrzeuge gemessen, es gab 23 Verwarngelder und zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

LKW fährt 73 Stundenkilometer statt Tempo 50

Der schnellste gemessene Fahrer war ein LKW mit Kennzeichen aus Trier mit 73 km/h statt erlaubten 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft.

