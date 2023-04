Iserlohn: 7,62 Prozent der Autofahrer im März zu schnell

Der Radarwagen der Stadt Mülheim misst Geschwindigkeitsübertretungen. Das Bild von Dienstag, 20.8.2013 zeigt den Messwagen ( Blitzer) an der Ruhrstrasse. Radarfalle, Radarmessung, Geschwindigkeitskontrolle, Blitzer Foto: Oliver Müller / WAZ FotoPool

Iserlohn. Im März hat der Radarwagen der Stadt Iserlohn 1156 Fahrzeuge „geblitzt“. Einige von ihnen erwartet jetzt nicht nur ein Bußgeld,

7,62 Prozent der Verkehrsteilnehmer waren in Iserlohn im März zu schnell unterwegs – das teilt die Stadt jetzt in ihrer Bilanz mit. Mehrere Autofahrer erwartet jetzt nicht nur ein Bußgeldverfahren, sondern auch ein Fahrverbot.

Im März ist der städtische Radarwagen an 23 Tagen in Iserlohn im Einsatz gewesen. Dabei haben die Mitarbeitenden der Straßenverkehrsabteilung an 91 Messpunkten geblitzt und 15.169 Fahr­zeuge gemessen. Insgesamt 1156 Verkehrsteilnehmende, das sind 7,62 Prozent, haben die zulässi­ge Höchstgeschwindigkeit überschritten.

Höchstwert: Mit 70 km/h statt der erlaubten 30 Stundenkilometer unterwegs

121 Verkehrsteilnehmende waren mindestens 16 km/h zu schnell, sodass Bußgeldverfahren eingeleitet wurden. Der schnellste gemessene Verkehrsteilnehmer befuhr die Immermannstraße in Fahrtrichtung Nickelstraße mit einer Geschwindigkeit von 70 km/h anstatt der dort erlaubten 30 km/h. Ihn erwartet ein Bußgeld von mindestens 288,50 Euro, der Eintrag von zwei Punkten in Flensburg und ein Fahrverbot von einem Monat.

Ein Fall wurde zur weiteren Bearbeitung an den Märkischen Kreis abgegeben. Hier wurde der Fahrer bei der Geschwindigkeitsüberschreitung mit einem Mobiltelefon in der Hand fotografiert. Dafür erhält der Betroffene einen Bußgeldbescheid über 123,50 Euro und einen Punkt. Aufgeschlagen wird dazu noch ein anteiliges Verwarngeld für den Geschwindigkeitsverstoß.

