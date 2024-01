Iserlohn: 72-Jährige Seniorin beim Einkaufen bestohlen

In Iserlohn wurde erneut eine Geldbörse in einem Supermarkt gestohlen.

Iserlohn Wieder ist in Iserlohn eine Seniorin beim Einkaufen im supermarkt bestohlen worden. Ihre Handtasche hing an einem Rollator und wurde entwendet.

Eine 72-jährige Iserlohnerin wurde am Donnerstagmorgen beim Einkaufen in einem Supermarkt an der Mendener Straße bestohlen. Während sie zwischen 10.30 und 11 Uhr Ware aus den Regalen nahm, ließ sie ihren Rollator mehrmals mitsamt angehängter Handtasche im Gang stehen. Erst an der Kasse bemerkte sie, dass die komplette Tasche entwendet wurde. Darin steckten unter anderem ein Smartphone sowie die Geldbörse mitsamt Bargeld, Ausweisen und Versicherungskarte. Die Seniorin kann nicht ausschließen, dass ihr die Tasche möglicherweise bereits im Eingangsbereich gestohlen wurde. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

