Iserlohn: 80-Jährige fällt auf Wechseltrickbetrüger rein

Iserlohn. Eine 80-Jährige wurde am Freitag in Iserlohn am Elisabeth-Krankenhaus Opfer eines Diebstahls. Das ist passiert.

Ein unbekannter mutmaßlicher Wechseltrickbetrüger hat am Freitag in Iserlohn einer 80-Jährigen in die Geldbörse gegriffen und Geld erbeutet. Die Seniorin stand gegen 9.45 Uhr an einem Parkscheinautomaten am Elisabeth-Krankenhaus, als sie ein Unbekannter ansprach und bat, ihm ein Zwei-Euro-Stück zu wechseln.

Während sie in ihrer Geldbörse nach dem passenden Kleingeld suchte, griff der Unbekannte zu und zog der Frau zunächst unbemerkt mehrere Geldscheine aus dem Portemonnaie. Der Verlust fiel ihr erst auf, als sie zwei Stunden später etwas bezahlen wollte.

Die Seniorin schätzt den Unbekannten auf ein Alter um die 35 Jahre. Er trug eine braune Jacke und hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild. Die Polizei bittet um Hinweise.

