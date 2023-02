Iserlohn: 948 Fahrzeuge von Polizei kontrolliert

Die Polizei hat am Mittwoch Radarmessungen der Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer am Schapker Weg in Iserlohn durchgeführt.

Die Polizei hat am Mittwoch Radarmessungen der Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer am Schapker Weg durchgeführt. In der Zeit von 13.30 Uhr bis 15.45 Uhr wurden 948 Fahrzeuge gemessen.

Die Polizei schrieb zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen und verhängte 55 Verwarngelder. Der höchste Messwert lag bei 76 km/h, erlaubt sind an der Messstelle 50 Stundenkilometer. Der Fahrer war mit einem Auto mit Hagener Kennzeichen unterwegs.

