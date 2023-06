Iserlohn: Abiturienten übernehmen das Stenner-Gymnasium

Abisturm am Stenner-Gymnasium in Iserlohn

Iserlohn. Beim traditionellen Abisturm haben die angehenden Abiturienten das Stenner-Gymnasium in Iserlohn übernommen. Es gab viele nasse Überraschungen.

Plötzlich sind die Trillerpfeifen zu hören. Wer noch kein Dröhnen im Ohr hat, bekommt spätestens jetzt welches. Schülerinnen und Schüler mit Warnwesten rennen die Gänge am Stenner-Gymnasium in Iserlohn entlang. Ausgerüstet mit Wasserpistolen treiben die angehenden Abiturienten die anderen Schüler nach auf den Schulhof. Eine kleine Dusche gibt es direkt gratis dazu. Beim Abisturm zeigt sich die ausgelassene Seite des Schulalltags, wie es ihn nur einmal im Jahr gibt. Das kommt bei den meisten gut an, aber nicht bei jedem.

Die Fenster sind nicht nur mit Zeitungspapier beklebt, sondern auch mit Lernzetteln für die Klausuren. Vielleicht können die künftigen Abiturienten etwas für Mathe, Englisch und Co. gebrauchen. Sofern sie nicht komplett durchnässt werden. Zwar gilt eigentlich ein Verbot für die Wasserpistolen auf den Gängen, aber es wundert nicht, dass sich nicht jeder daran hält und der Boden stellenweise nass ist. Dass sich dort Notizen zum Abimotto-Brainstormen befinden, darf bezweifelt werden. Nicht ohne Grund lautet das Motto in diesem Jahr „Abimotto? War nicht klausurrelevant“. Draußen angekommen warten auf die Herausgetriebenen nicht nur weitere Wasserpistolen, sondern stellenweise ganze Eimer, die großzügig in den Mengen ausgekippt werden. Hier bleibt nur zu hoffen, dass niemand etwas in den Hosentaschen hat.

Buntes Programm für Schüler am Stenner-Gymnasium Iserlohn

„Auf die Schüler wartet heute Aerobic und die Lehrer mussten am Morgen bereits Gartenzwerge suchen, die aussehen wie sie. Für die Oberstufe ist das nicht so spaßig, deswegen gehen sie eher, aber wir haben uns viel für die Kleinen überlegt“, sagt Schülersprecherin Marie Baltzer. Das stete in Bewegung sein, um nicht nass zu werden, ist also nicht genug. Auf der Bühne stellen sich die Kleinen diversen Herausforderungen, zum Beispiel im Tik-Tok-Tänze nachmachen oder auch Kopfrechnen. Immer wieder sind auch die Lehrkräfte eingeladen, sich zu beteiligen. Bei „Was ist 93 minus 17?“ geraten die Mitspielenden nicht nur wegen der Wärme ins Schwitzen.

Großes Highlight für viele ist auch der Eiswagen, der auf dem Schulhof steht, während für die Lehrerinnen und Lehrer im Vorfeld belegte Brötchen geschmiert wurden. Schnell zeigt sich, wer den Abisturm schon kennt und wer nicht. Die einen positionieren sich gespannt vor der Bühne, um dem Programm zu lauschen, während andere in Grüppchen stehen, sich unterhalten und damit ideale Ziele für volle Wassereimer werden.

Schüler gehen beim Abisturm zum Gegenangriff über

Das nimmt nicht jeder mit Humor und der ein oder andere Ausraster als Reaktion gehört leider zum Morgen dazu. Andere Schüler zeigen sich da kreativer und spannen schützend Regenschirme auf, um möglichst trocken zu bleiben, andere gehen in den Gegenangriff über und werfen mit nassen Papiertüchern oder borgen sich heimlich Eimer, um diese mit Wasser zu befüllen. Aber nicht nur das Duschen der Jüngeren macht den angehenden Abiturienten Spaß, auch untereinander wird fleißig der Wasserstrahl eingesetzt. Hier wird niemand verschont.

Besonders stolz sind die „alten Hasen“ auf ihr gewonnenes Duell mit dem Stadtrivalen vom Märkischen Gymnasium Iserlohn (MGI). Jedes Jahr spielen sich die Abijahrgänge gegenseitig Streiche. „Wir wollten das in diesem Jahr klären und weil das MGI über einen Sportschwerpunkt verfügt, haben sie vorgeschlagen, dass wir Fußball spielen“, erklärt Baltzer. Nicht die beste Idee, wie das 9:1 der Stenner-Schüler zeigt. „Das MGI hat sich einen Feind geschaffen, dem sie nicht gewachsen sind.“ Zumindest in diesem Jahr. Wer weiß, was die Rivalität im kommenden Jahr bereithält.

