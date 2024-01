Iserlohn: Ahmadiyya-Jugend und „DieIserlohner“ räumen auf

„Die Iserlohner“ räumten am Neujahrstag am Danzturm auf.

Iserlohn An Neujahr haben in Iserlohn die Jugendorganisation der Ahmadiyya-Gemeinde und „DieIserlohner“ im Stadtgebiet den Silvestermüll eingesammelt.

Am Neujahrstag waren Vertreter der Wählergemeinschaft „Die Iserlohner“ fleißig: Am Danzturm sammelten elf Helferinnen und Helfer, darunter auch Bürgermeister Michael Joithe und seine Frau Tina sowie Freiwillige, die Überbleibsel von Raketen und weiteren Müll ein. „Wir waren schon nach einer halben Stunde fertig. Nachdem wir gelesen hatten, dass so viele Raketen wie nie gekauft wurden, hatten wir mit wesentlich mehr Müll gerechnet“, so Vorsitzender Marcel Jimenez Albarrán.

Ebenfalls fleißig waren die rund 30 fleißige Helfer der Jugendorganisation der Iserlohner Ahmadiyya-Gemeinde, die auch in diesem Jahr wieder nach dem Friedensgebet am Neujahrsmorgen in Iserlohn zusammenkamen und vom Stadtbahnhof bis zum Alten Rathausplatz den Müll der vergangenen Silvesternacht einsammelten. Acht Müllsäcke kamen dabei letztendlich zusammen.

Die Jugendorganisation der Ahmadiyya-Gemeinde hat am Neujahrstag in Iserlohn aufgeräumt. Foto: Privat / Iserlohn

„In Zeiten wie diesen gewinnt die Botschaft unseres Mottos ‚Liebe für alle, Hass für keinen‘ eine noch größere Bedeutung. Mit dieser Aktion, die wir seit über 20 Jahren veranstalten, möchten wir ein deutliches Zeichen für Frieden und ein harmonisches Miteinander setzen und eine Wohltat für die Gemeinschaft hier in unserer Heimat Iserlohn leisten. Gerade in Zeiten der Unsicherheit und Unruhe ist es wichtig, Zusammenhalt zu zeigen und gemeinsam für eine bessere Zukunft einzustehen“, so Ghalib Nasir, Vorsitzender der Ahmadiyya-Jugend, im Gespräch mit der Heimatzeitung.

