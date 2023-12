Iserlohn: Alkoholisierte Frau randalierte in der Innenstadt

Iserlohn Eine alkoholisierte Frau randalierte und pöbelte am Sonntagabend auf dem Weihnachtsmarkt. Sie leistete Widerstand gegen die Polizei.

Für eine erheblich alkoholisierte Frau endete der Besuch des Weihnachtsmarktes in Iserlohn am Sonntagabend im Gewahrsam der Polizei. Der Sicherheitsdienst holte um 21.50 Uhr die Polizei zum Alten Rathausplatz. Ein Paar mit einem etwa fünfjährigen Kind randaliere auf dem Markt, schreie herum und pöbele andere Menschen an. Laut Polizeibericht verwies der Sicherheitsdienst verwies sie vom Platz. Dem wollte das Paar nicht folgen. Die Polizeibeamten entdeckten die 46-jährige Frau am Rand des Marktes. Sie kam bedrohlich auf die Beamten zu und wollte sich nicht ausweisen. Als sie durchsucht werden sollte, trat sie aus und traf einen Beamten mehrmals am Schienbein. Auch bei der folgenden Fesselung schlug und trat die Frau aus.

Mehrere Polizeibeamte brachten sie schließlich zu Boden und nahmen sie zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Auf der Polizeiwache wurde sie von einem Arzt untersucht. Sie bekam eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

