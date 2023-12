Iserlohn: Altenaerin beim Ladendiebstahl mit Waffen erwischt

Iserlohn In einem Elektronikmarkt am Kurt-Schumacher-Ring wurde eine 32-Jährige beim Diebstahl erwischt. Sie trug Waffen bei sich.

Eine 32-jährige Altenaerin wurde am Mittwoch, 27. Dezember gegen Mittag in einem Elektronikmarkt am Kurt-Schumacher-Ring in Iserlohn beim Diebstahl erwischt. Sie hatte ordentlich eingepackt: mehrere USB-Sticks, Kopfhörer und Tablet-Stifte. Laut Angaben der Polizei hatte ein Mitarbeiter die Frau beobachtet, nahm sie an der Kasse in Empfang und rief die Polizei.

Das Geschäft sprach ein Hausverbot aus. Weil die Frau mehrere Messer mit sich führte, schrieben die Polizeibeamten eine Strafanzeige wegen eines Diebstahls mit Waffen sowie eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Messer wurden sichergestellt.

