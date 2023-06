Kindertheater Iserlohn: Am Sonntag startet der „Sommer in der Stadt“

Iserlohn. Es fehlen nur noch die leuchtenden Kinderaugen: „Ich Herr Meyer“ sorgen am Sonntag für den Auftakt im Iserlohner Floriansdorf.

Zum zweiten Mal nach der Pandemie startet am kommenden Sonntag, 25. Juni, das Familien-Open-Air-Programm im Iserlohner Floriansdorf. Sommer, Sonne, Sonnenschein und außerdem vier Mal Kinder-Kultur zum Einstieg in die große Theaterwelt gehören beim „Sommer in der Stadt“ zusammen. Das vielfältige Sommer-Highlight für kleine Theaterfans der ganzen Region startet direkt am ersten Ferienwochenende und bietet in Kooperation vom Parktheater und dem Floriansdorf Iserlohn an vier Sonntagen kindgerechte Unterhaltung bei freiem Eintritt und in familiärer Atmosphäre für Besucher ab drei Jahren an.

Das traditionsreiche Programm des Parktheaters on Tour verspreche jedes Jahr aufs Neue mitreißende Kindermusik und altersgerechtes Theater, heißt es in der Ankündigung. „Besonders in der heutigen Zeit ist es nicht für alle Familien möglich, Tickets für Kindervorstellungen zu kaufen oder in den Urlaub zu fahren“, betont dabei der Vorsitzende Dr. Karl Gerhard Junge das Engagement des Parktheater-Fördervereins.

Tolle Angebote bei freiem Eintritt

Umso wichtiger sei es, dass die Familien unkompliziert und kostenfrei im Floriansdorf jede Menge Spaß erleben können. „Das Sommer-Programm ist fröhlich, bunt und niederschwellig. Auch die kleinsten Kinder haben jede Menge Bewegungsspielraum in der sicheren Umgebung des Dorfes und können dort zum ersten Mal Theater erleben und mitmachen“, freut sich auch Theaterleiter Niels Gamm auf die vier Open-Air-Vorstellungen. „Wir starten in diesem Jahr mit richtigen Kindermusik-Stars“, macht Patricia Benthien vom Parktheater-Team direkt Lust auf die Premiere mit „Ich Herr Meyer“, Kinderradio-Fans bekannt durch den Song „Viva Wasser“, am kommenden Sonntag.

Gemeinsam mit dem Team des Floriansdorfes und des Fördervereins des Floriansdorfes wurden in den letzten Tagen bereits die Sitzbänke vorbereitet, der „Dorfplatz“ herausgeputzt und die Wiese gemäht. „Passend zum bunten Programm fehlen jetzt nur noch die leuchtenden Kinderaugen“, kann es auch Katharina Kutschelis vom Förderverein Floriansdorf kaum erwarten, bis es losgeht. Melanie Timm und die Kolleginnen und Kollegen vom Floriansdorf haben – für den Fall der Fälle – auch eine Schlechtwetterlösung im Blick. „Ich bin aber fast sicher, dass wir sie in diesem Sommer nicht brauchen“, sagt sie.

Bühne wechselt die Seiten

Nun fehlt nur noch die professionelle Bühne, die in diesem Jahr erstmalig eine andere Perspektive bietet: „Wir wollen uns immer wieder neu erfinden und den Familien inhaltlich wie optisch einen Blickwechsel ermöglichen“, erzählt Niels Gamm. Deshalb steht die Bühne in diesem Jahr auf der Wiese, direkt vor dem „Schulgebäude“ des Floriansdorfes. Das historische Parktheater bzw. die neue Schützenhalle, die ab 1961 zum heutigen Parktheater umgebaut wurde, hat dafür Pate gestanden. Nun kommt das Theater auch räumlich zum Theater, wenn ab dem 25. Juni an vier Sonntagen in Folge, immer um elf Uhr, im Floriansdorf der Feuerwehr Iserlohn Freiluft-Kultur für die Familien aus der Region angeboten wird.

Die geschützte Atmosphäre des Floriansdorfes lädt die Familien der Region ein. Egal ob klein oder groß, jung oder alt: Die ganze Familie und alle Freunde sind willkommen. Wer keine Lust mehr auf Kinderprogramm hat, spielt einfach im Sand oder am Rande der Bühne mit seinen Freunden. Unkomplizierter und spielerischer kann die erste Begegnung mit Kindertheater und Live-Musik nicht sein. Nach der positiven Resonanz im vergangenen Jahr bereichert die Eismanufaktur „Ella Stracciatella“ erneut das Angebot.

Veranstaltungen dauern rund eine Stunde

Alle Vorstellungen finden im Floriansdorf der Feuerwehr Iserlohn, Dortmunder Straße 112, statt und dauern jeweils ungefähr eine Stunde. Da die Veranstaltungen draußen stattfinden, sollten sich die Besucherinnen und Besucher je nach Wetter mit Kopfbedeckung und Sonnenschutz oder mit Gummistiefeln und Regenschirm ausstatten. Bei allzu schlechtem Wetter steht im Gerätehaus der Jugendfeuerwehr ein Ausweichspielort zur Verfügung. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, allerdings wird um Spenden gebeten, um das kostenlose Angebot für junge Familien zu ermöglichen. Alle Details sind auch unter www.parktheater-iserlohn.de/sommer-in-der-stadt nachzulesen.

