Iserlohn: Ampelausfall sorgt für Chaos im Berufsverkehr

An der Hans-Böckler-Straße, Ecke Rahmenstraße ist am Dienstagmorgen die Ampel ausgefallen (Archivbild).

Iserlohn Da laut Polizei in Iserlohn an der Hans-Böckler-Straße, Ecke Rahmenstraße die Ampel ausgefallen ist, kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Am Dienstagmorgen ist laut Polizei (Stand: 7 Uhr) die Ampel an der Hans-Böckler-Straße, Ecke Rahmenstraße ausgefallen. An dieser Stelle kann es daher, gerade im Berufsverkehr, zu Verkehrsbehinderungen kommen. Autofahrer sollten also an dieser Stelle ein bisschen mehr Zeit einplanen. Das zuständige Unternehmen sei kontaktiert und es werde sich schnellstmöglich um eine Reparatur gekümmert, heißt es von Seiten der Polizei.

