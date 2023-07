Iserlohn: Angeblicher Schmuck-Verkäufer überrumpelt Seniorin

Die Polizei Iserlohn fahndet nach einem angeblichen Schmuck-Verkäufer, der eine Seniorin in Hennen über das Ohr haute.

Eine überrumpelte Seniorin hat einem Unbekannten wertlosen Schmuck für 50 Euro verkauft. Jetzt ermittelt die Polizei Iserlohn, wie die Ermittlungsbehörde am Montag bekannt gab.

Die 87-Jährige wurde bereits am Donnerstag gegen 11.35 Uhr an der Scherlingstraße angesprochen, als sie dort auf einer Bank saß. Der Mann bot ihr angeblich selbst hergestellten Schmuck zum Kauf an. Die überrumpelte Seniorin gab dem Mann 50 Euro für fünf Teile, ehe der Unbekannte verschwand. Später stellte sich heraus, dass der angebliche Schmuck weitestgehend wertlos sei.

Der Verkäufer soll etwa 1,65 Meter groß und schlank sein. Er hatte kurze graue Haare und trug ein dunkles Polo-Shirt und eine weiße Tasche. Hinweise zur Identität des Täters nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

