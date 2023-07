Iserlohn: Anzeigen bei Kontrollen der Geschwindigkeit

In Iserlohn hat die Polizei am Mittwoch die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrolliert.

An gleich drei Stellen hat die Polizei am Mittwoch die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer per Radarmessung kontrolliert. An der Oestricher Straße kontrollierte die Polizei am Mittwoch von 12.50 bis 13.55 Uhr. Es wurden 65 Fahrzeuge gemessen, die Beamten schrieben vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen, 18 Verkehrsteilnehmer mussten ein Verwarngeld zahlen. Der höchste Messwert lag bei 56 km/h bei erlaubten Tempo 30.

Die zweite Messung fand an der Leckingser Straße von 14.05 bis 17.05 Uhr statt. An der Messstelle sind 30 Stundenkilometer erlaubt. Im genannten Zeitraum wurden 230 Fahrzeuge gemessen. Es gab zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen, die Beamten verhängten 35 Verwarngelder. Das schnellste gemessene Auto mit Bochumer Kennzeichen wurde 54 km/h geblitzt.

400 Fahrzeuge an Dortmunder Straße gemessen

An der Dortmunder Straße Zeit blitzte die Polizei von 17.15 bis 18.55 Uhr. 400 Fahrzeuge wurden gemessen, 18 Verkehrsteilnehmer mussten Verwarngelder bezahlen. Der höchster Messwert lag bei einem Auto mit Kennzeichen aus dem Kreis Unna: Es fuhr 88 Stundenkilometern bei erlaubten 70 km/h.

