In Iserlohn-Sümmern hat die Polizei die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrolliert.

Radarmessung Iserlohn: Anzeigen nach Kontrolle der Polizei in Sümmern

Sümmern. Bei Radarkontrollen der Polizei an der Schützenstraße in Iserlohn-Sümmern schreiben die Beamten zwei Anzeigen und verhängen neun Verwarngelder.

Die Polizei hat am Donnerstag zwischen 18 Uhr und 20.05 Uhr an der Schützenstraße die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer per Radarmessung kontrolliert.

Bei der Kontrolle wurden 73 Fahrzeuge gemessen. Die Polizei schrieb zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen und verhängte neun Verwarngelder. Der höchste Messwert lag bei 57 km/h bei erlaubten Tempo 30.

