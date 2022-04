Iserlohn: Apotheken-Sterben hat viele Gründe

Iserlohn. Auch in Iserlohn haben Apotheken geschlossen und Lücken hinterlassen. Ein Gespräch über die Gründe und Lösungsansätze.

Seine Worte sollten nicht weinerlich klingen, er wolle sich nicht beschweren, sagt Dr. Till Ossenkop zum Abschied. Apotheker sei für ihn immer noch der schönste Job der Welt, denn „sonst würde ich längst etwas Anderes machen.“ Ihm gehe es vielmehr darum, die Situation zu analysieren und Lösungsansätze aufzuzeigen. Denn die sind bitter nötig.

Jeden Tag schließt eine Apotheke

Im März sank die Zahl der Apotheken auf einen neuen Tiefstand von 18.362. Experten schätzen, dass die Zahl im kommenden Jahr unter die Marke von 18.000 sinken könnte (die Heimatzeitung berichtete). Auch Dr. Till Ossenkopp kennt die Zahlen: „Jeden Tag schließt in Deutschland eine Apotheke für immer ihre Türen“, sagt er. Besonders betroffen seien ländliche Regionen, hier drohe wohl schon bald ein Apotheken-Notstand. Aber auch in Iserlohn habe es Schließungen gegeben, so Ossenkop, und erinnert an die ehemalige Sonnen- und die Rosenapotheke, auch die Stadtteile seien davon betroffen gewesen.

Die Folge: Patienten seien gezwungen, weitere Wege in Kauf zu nehmen, um ein Medikament zu erhalten. Das sei besonders für ältere Menschen oder solche, die auf fremde Hilfe angewiesen, beziehungsweise nicht mobil seien, ein großes Ärgernis.

Auch in den Apotheken herrscht Fachkräftemangel

„Wir Apotheker haben dieselben Probleme wie die Ärzte: Der Nachwuchs bleibt lieber in den Städten“, erklärt Ossenkop. Wenn es den Nachwuchs denn überhaupt gibt. Denn wie in allen Branchen sei der Fachkräftemangel, egal ob bei den Pharmazeutisch-technischen Assistenten (PTA), den Pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten (PKA) sowie den Pharmazeuten hoch. Dabei sei dieser Mangel in Ostwestfalen-Lippe hausgemacht: „Es gibt bei uns in Münster nur eine Hochschule, an der man Pharmazie studieren kann. Es gäbe bestimmt mehr Interessenten für dieses Fach, wenn man wohnortnah die Uni besuchen könnte“, ist der Apotheker überzeugt, der neben dem Hauptsitz an der Laarstraße eine Filiale im Kaufland an der Raiffeisenstraße betreibt. Sinnvoll sei deshalb eine zusätzliche Hochschule in Paderborn oder Detmold.

Ein weiterer Grund für das Apotheken-Sterben sei auch, dass es inzwischen normal geworden sei, Medikamente bei sogenannten Versand-Apotheken im Internet zu bestellen. Das seien Einnahmen, die dem stationären Apotheker vor Ort fehlten. Dabei seien die Leistungen nicht vergleichbar: Zur Arbeit eines Pharmazeuten gehöre mehr, als nur eine Tablettenpackung „über den Tresen zu schieben“.

„Die fachliche Beratung von Patientinnen und Patienten im Hinblick auf Wechsel- und Nebenwirkungen ist uns sehr wichtig. Wir kennen unsere Kunden und haben immer ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Nöte“, sagt Ossenkop.

In der Pandemie wollten alle zeigen, was sie draufhaben

Auch Sonderleistungen wie das Anmischen von Medikamenten gehöre dazu. „Deshalb wollten meine Mitarbeiter auch gerade in der Pandemie zeigen, was sie draufhaben“, so Ossenkop. Man habe selbst Desinfektionsmittel hergestellt und als Paracetamol-Tabletten knapp geworden seien, habe man sich selbst den Wirkstoff besorgt und daraus Tabletten für die Patienten gemacht. „Die Patienten bringen uns jeden Tag großes Vertrauen entgegen und das wollen wir auch nicht enttäuschen“, so der Apotheker. Und da komme man schon zum zweiten Grund des hausgemachten Problems: „Es fehlt auch bei uns an Nachwuchs, weil immer weniger Lust haben, sich den Irrsinn aus Bürokratie und gesetzlichen Verordnungen ans Bein zu binden.“

Diese „Regelungswut“ betreffe alle Bereiche von den Finanzen bis zum Arbeitsschutz und binde einen großen Teil seiner Arbeitsleistung. „Jedes Jahr wird es mehr mit den Dokumentationspflichten. Manchmal macht man den ganzen Tag nichts anderes als Papierkram.“

Dabei fühle er sich nicht nur von der Politik, sondern auch von den Krankenkassen im Stich gelassen, auch deren bürokratische Hürden würden Apothekern das Leben schwer machen. Ossenkop: „Die Beratung der Patienten bleibt dabei zunehmend auf der Strecke. Es braucht schon einen erheblichen Aufwand, um sich diese Freiräume zu schaffen.“

